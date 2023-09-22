В суд привезли трех полицейских начальников — их связывают с делом «Сибирского Лас-Вегаса»

В Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 22 сентября, для избрания меры пресечения привезли высокопоставленных полицейских. Все они сотрудники новосибирского ОЭБиПК.
Меру пресечения выбирают заместителю начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Дмитрию Шило, сотруднику ОЭБиПК Заельцовского района Максиму Абрамову и бывшему начальнику городского ОБЭПа Андрею Хомину. Вчера, задержали четырех силовиков (четвертый — начальник ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова). Андрея Хомина сняли с самолета Москва — Новосибирск.
Как передает корреспондент НГС из зала суда, расследование ведут следователи 5-е следственного управления с дислокацией в Новосибирске ГСО СК РФ. Обвинение поддерживают представители генпрокуратуры.
На момент публикации стало известно, что Дмитрия Шило арестовали на 2 месяца.
Сообщение о задержании бывших силовиков появилось вчера, 21 сентября. По словам источника НГС, дело имеет отношение к сети нелегальных казино. Это не первое задержание в деле про «Сибирский Лас-Вегас». Всю хронологию восстановил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.