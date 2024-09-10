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Криминал эксклюзив В Новосибирске к высокопоставленным силовикам пришли с обысками — в списке два полицейских и экс-сотрудник ФСБ

В Новосибирске к высокопоставленным силовикам пришли с обысками — в списке два полицейских и экс-сотрудник ФСБ

Подробности ситуации пока держат в тайне

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56 комментариев

О проводимых мероприятиях говорят несколько источников редакции

Во вторник, 10 сентября, новосибирские силовики пришли с обысками к своим коллегам. Оперативные мероприятия идут у двух действующих сотрудников полиции и бывшего сотрудника ФСБ, сообщили корреспонденту НГС несколько источников, не связанных между собой.

ОРМ проходят у заместителя начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД по НСО Алексея Гавриша, заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по НСО Наиля Акжигитова и бывшего начальника подразделения Управления ФСБ по НСО Игоря Камешкова.

Причины визита силовиков к своим коллегам держат в строжайшей тайне. Один из источников редакции НГС предположил, что претензии к полицейским руководителям могут быть связаны с показаниями, которые ранее дал бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Новосибирску Андрей Хомин в рамках расследования дела о «Сибирском Лас-Вегасе».

Игорь Камешков, судя по документам, опубликованным правительством Новосибирской области, ранее курировал вопросы антикоррупционной деятельности. В 2018 году он выступал в правительстве докладчиком на заседании комиссии по противодействию коррупции в Новосибирской области.

Редакция НГС выясняет подробности.

Ранее стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника Управления по борьбе с коррупцией главка МВД Владимира Вялкова. Его обвиняют в получении взяток в сумме более 35 миллионов рублей.

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Комментарии
57
shamank331
10 сентября 2024, 15:29
Нормально зашли, старший брат из ФСБ по коррупции в регионе, замначальника УСБ и обученец из конторы где проверяют и подтверждают работников на профпригодность и все они вместе взяты по ходу по одному делу, ну да, явно нет коррупции в органах, даже подвизали конторского на крышу своим делишкам. Высоко плавали ребятки.
Жук
10 сентября 2024, 15:27
- Базанов, кажется тут попахивает коррупцией. - И шашлычком, Игорь Сергеевич.
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