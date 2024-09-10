В Новосибирске к высокопоставленным силовикам пришли с обысками — в списке два полицейских и экс-сотрудник ФСБ

О проводимых мероприятиях говорят несколько источников редакции Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru











Во вторник, 10 сентября, новосибирские силовики пришли с обысками к своим коллегам. Оперативные мероприятия идут у двух действующих сотрудников полиции и бывшего сотрудника ФСБ, сообщили корреспонденту НГС несколько источников, не связанных между собой.

ОРМ проходят у заместителя начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД по НСО Алексея Гавриша, заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по НСО Наиля Акжигитова и бывшего начальника подразделения Управления ФСБ по НСО Игоря Камешкова.

Причины визита силовиков к своим коллегам держат в строжайшей тайне. Один из источников редакции НГС предположил, что претензии к полицейским руководителям могут быть связаны с показаниями, которые ранее дал бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Новосибирску Андрей Хомин в рамках расследования дела о «Сибирском Лас-Вегасе».

Игорь Камешков, судя по документам, опубликованным правительством Новосибирской области, ранее курировал вопросы антикоррупционной деятельности. В 2018 году он выступал в правительстве докладчиком на заседании комиссии по противодействию коррупции в Новосибирской области.

Редакция НГС выясняет подробности.