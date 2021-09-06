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Тема дняНовый мусорный полигон под Новосибирском
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Живописные перекаты, сквер с утиной заводью и дом-корабль. Смотрим красивый фоторепортаж с берегов Ельцовки

НГС прогулялся по самой чистой речке Новосибирска (несмотря на то, что она бежит мимо огромной свалки)

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Небольшую речку запрудили в Серебряное озеро — сегодня на его берегах гнездятся утки и строят модное жилье

Небольшую речку запрудили в Серебряное озеро — сегодня на его берегах гнездятся утки и строят модное жилье

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В Новосибирске построили дом-корабль на берегу маленькой речки

Речка Ельцовка (да, в городе их три) объединяет Кольцово, территорию Барышевского сельсовета и Советский район Новосибирска с его лесами, жилмассивами и дачами. Когда-то на ее берегах стояла деревня Нижняя Ельцовка, и жители частного сектора здесь помнят, какой была речка до строительства высоток. НГС погулял вдоль ее течения по естественным и искусственным берегам, полюбовался перекатами и нашел секретные лесенки и дом-корабль, с палубы которого смотрели на Обь.

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О том, где начинается речка Ельцовка (или Нижняя Ельцовка, по названию раньше деревни, а сегодня микрорайона), спорят и карты, и люди, с которыми журналисты НГС поговорили на пути вдоль ее русла. Официально ее исток — рядом с кольцом на дороге из Кольцова в Академгородок, недалеко от военного полигона.

Справа от этого фотогеничного забора и начинает свой путь маленькая Ельцовка

Справа от этого фотогеничного забора и начинает свой путь маленькая Ельцовка

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Видите в этих травах речку? А она есть

Видите в этих травах речку? А она есть

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Речка течет прямо за забором у жителя крайнего дома СНТ «Клен» Николая Ивановича, но он убежденно говорит, что ее перепутали с ручьем Дол, который впадает в Ельцовку ниже по ее течению.

— Какая это речка — ручеек, — смеется он, добавляя, что даже весной она не разливается.

Это, наверное, самое неприятное соседство с речкой из всех возможных. Все законные расстояния, конечно, соблюдены, но что в воду попадает из отравленной свалкой земли, страшно даже предполагать

Это, наверное, самое неприятное соседство с речкой из всех возможных. Все законные расстояния, конечно, соблюдены, но что в воду попадает из отравленной свалкой земли, страшно даже предполагать

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В лесу есть и вот такая заготовка для полигона — всё еще гораздо ближе к речке, чем хотелось бы

В лесу есть и вот такая заготовка для полигона — всё еще гораздо ближе к речке, чем хотелось бы

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Мотоциклисты в районе эндуро-парка иногда ездят прямо через русло маленькой Ельцовки, разрушая берега

Мотоциклисты в районе эндуро-парка иногда ездят прямо через русло маленькой Ельцовки, разрушая берега

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Рядом с эндуро-трассой бьет ключ — его поймали и ограничили трубой и вот такой крышкой

Рядом с эндуро-трассой бьет ключ — его поймали и ограничили трубой и вот такой крышкой

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Чуть дальше по руслу, рядом с которым остались колеи от танков, — небольшой перелесок, в котором то тут, то там видны лёжки — пятна травы, примятой кем-то большим, вероятно, лосем. Затем Ельцовка убегает в лес и течет вдоль дороги к Академгородку — мимо мусорного полигона и территории эндуро-парка, где мимо нее проносятся по лесной трассе мотоциклисты. В районе эндуро-парка в речку впадает еще один ручей, Ромиха, и ставшая чуть более похожей на полноценную речку Ельцовка бежит к городу.

Раньше курсанты военного училища проводили стрельбы рядом с Серебряным озером — в память об этом на берегу остались простреленные таблички

Раньше курсанты военного училища проводили стрельбы рядом с Серебряным озером — в память об этом на берегу остались простреленные таблички

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На берегу Серебряного озера сегодня идет стройка, обещают благоустроить и набережную

На берегу Серебряного озера сегодня идет стройка, обещают благоустроить и набережную

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На озеро прилетают утки, а местные жители приходят порыбачить

На озеро прилетают утки, а местные жители приходят порыбачить

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Тут и там на берегу встречаются кострища и таблички о том, что купаться в озере нельзя

Тут и там на берегу встречаются кострища и таблички о том, что купаться в озере нельзя

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Но запреты местным, кажется, не нравятся

Но запреты местным, кажется, не нравятся

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Возле Каинской Заимки речка разливается в Серебряное озеро: с одной его стороны — лес с крутым логом, с другой — уже построенные дома и стройка нового ЖК, в котором обещают обустроить набережную. Пока набережной нет, но люди у озера отдыхают: на обоих берегах видны кострища, молодая пара занята рыбалкой, по воде умиротворяюще плавают утки.

Огромная сетка на выходе из дамбы собирает большую часть мусора. В основном это листья и ветки — именно то, что и должно иногда попадать в лесную (и в любую другую!) речку

Огромная сетка на выходе из дамбы собирает большую часть мусора. В основном это листья и ветки — именно то, что и должно иногда попадать в лесную (и в любую другую!) речку

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За дамбой вода бежит по небольшим искуственным перекатам. Перекаты — это вообще отличительная особенность Ельцовки

За дамбой вода бежит по небольшим искуственным перекатам. Перекаты — это вообще отличительная особенность Ельцовки

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Ближе к жилым домам — снова перекаты. Они тоже искуственные, но так плотно заросли, что сетку с камнями уже не разглядеть

Ближе к жилым домам — снова перекаты. Они тоже искуственные, но так плотно заросли, что сетку с камнями уже не разглядеть

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Озеро отсекает грунтовка, проложенная по дамбе, за ней речка по небольшим перекатам шумно бежит в сторону Нижней Ельцовки. Здесь, возле домов на Экваторной, 14 и 18, через нее перекинут яркий мостик, к которому спускаются лесенки. Еще одна лесенка ведет от домов прямо к воде — раньше мостик был здесь, но теперь от него остались только деревянные перекладины в воде.

Своеобразная набережная есть даже у маленькой Ельцовки

Своеобразная набережная есть даже у маленькой Ельцовки

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Яркий мост ведет к детскому саду, школе и жилым домам. Это место будто специально создано для созерцания природы: журчание реки, шум деревьев и пение множества птиц в зарослях — то, что нужно в городе

Яркий мост ведет к детскому саду, школе и жилым домам. Это место будто специально создано для созерцания природы: журчание реки, шум деревьев и пение множества птиц в зарослях — то, что нужно в городе

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Дети пытались построить дамбу из подручных материалов, но учли не всё, и вода застоялась

Дети пытались построить дамбу из подручных материалов, но учли не всё, и вода застоялась

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В воде видны остатки предыдущего мостика, на берегу к нему построена бетонная лесенка

В воде видны остатки предыдущего мостика, на берегу к нему построена бетонная лесенка

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Это, пожалуй, самый уютный и обустроенный участок реки, где можно подойти прямо к воде. Над рекой здесь построены детский сад и школа, и этот микропарк пользуется популярностью у детей, ведь явно не взрослые настроили через мелкую речушку переходов из мелкого щебня и веток (из-за которых, кстати, у берега вода застаивается).

Вода в Ельцовке хранит куда меньше мусора, чем во всех остальных малых реках

Вода в Ельцовке хранит куда меньше мусора, чем во всех остальных малых реках

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При этом люди живут очень близко к реке: предупреждающие таблички стоят фактически во дворах новостроек

При этом люди живут очень близко к реке: предупреждающие таблички стоят фактически во дворах новостроек

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Возле дома по Лесосечной, 7 обустроили небольшой сквер с утиной заводью. Местный житель Александр рассказал, что первоначально на ее месте планировали стройку, но пока возили сюда песок из карьера по соседству, в нём погиб ребенок — тогда пруд оставили в покое

Возле дома по Лесосечной, 7 обустроили небольшой сквер с утиной заводью. Местный житель Александр рассказал, что первоначально на ее месте планировали стройку, но пока возили сюда песок из карьера по соседству, в нём погиб ребенок — тогда пруд оставили в покое

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Когда утки осенью улетят, заводь планируют почистить: Николай Шабельников рассказал, что на это уже выделили средства

Когда утки осенью улетят, заводь планируют почистить: Николай Шабельников рассказал, что на это уже выделили средства

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Удивительно, но до сих пор ни на берегах, ни в воде журналисты НГС почти не встретили мусора: то ли вода в Ельцовке такая быстрая, что всё поскорее уносит с глаз долой, то ли люди относятся к этой речке внимательнее, чем к другим. Вода же такая прозрачная, что можно в деталях рассмотреть песчаное дно с мелкими камушками.

В 2006 году, вспоминают жители берегов речки, ее основательно чистили.

— Тут столько было мусора! — вспоминает житель микрорайона Александр. — Речка мелкая, но течет быстро, и она уже в болото превращалась: она подмывала берега, всё в нее сыпалось, а из болота вода даже не уходила.

В 2006 году, вспомнили местные жители, русло реки основательно прочистили, а берега укрепили габионами

В 2006 году, вспомнили местные жители, русло реки основательно прочистили, а берега укрепили габионами

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За эти годы берега основательно заросли. Иногда ветви над водой срубают — журналисты нашли несколько таких мест. Но до их вывоза дело не доходит, и они образуют дамбы

За эти годы берега основательно заросли. Иногда ветви над водой срубают — журналисты нашли несколько таких мест. Но до их вывоза дело не доходит, и они образуют дамбы

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Дно русла тоже заросло — здесь, пожалуй, тоже не помешали бы перекаты

Дно русла тоже заросло — здесь, пожалуй, тоже не помешали бы перекаты

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Когда речку прочистили, берега ей укрепили габионами — крупными камнями, засыпанными в металлические сетки. Из них же организовали перекаты по течению, чтобы вода набирала скорость и самоочищалась. Но с тех пор русло уже успело основательно зарасти, и на отдельных участках даже перекаты рассмотреть сложно.

По габионам же можно пройти вдоль русла до самого конца этого благоустройства. В этой части русла через речку перекинуты два моста. Один основательный, построенный примерно в одно время с многоэтажками, его отремонтировали тогда же, когда прочищали русло Ельцовки. Другой сделан местными жителями из нескольких бревен и десятка досок для удобства — через него проходит тропа, по которой можно дойти до железнодорожной станции.

Один из мостов — основательный, его построили примерно вместе с домами

Один из мостов — основательный, его построили примерно вместе с домами

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Мост достаточно широкий, по нему может проехать и автомобиль, но журналисты НГС встретили максимум тележки и самокаты

Мост достаточно широкий, по нему может проехать и автомобиль, но журналисты НГС встретили максимум тележки и самокаты

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«Утки никогда не будут тут плавать, пока идиоты всякие не закончат бросать сюда солярку и всё остальное», — возмущенно заметил, показывая на пустую канистру в воде, мальчик лет четырех. Сложно с ним не согласиться

«Утки никогда не будут тут плавать, пока идиоты всякие не закончат бросать сюда солярку и всё остальное», — возмущенно заметил, показывая на пустую канистру в воде, мальчик лет четырех. Сложно с ним не согласиться

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Мостик возле дома на Лесосечной, 3 знаменует окончание благоустройства

Мостик возле дома на Лесосечной, 3 знаменует окончание благоустройства

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Дальше гамбионы встречаются только в одном месте на территории частного сектора, а эти уже начали разрушаться

Дальше гамбионы встречаются только в одном месте на территории частного сектора, а эти уже начали разрушаться

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Из многоэтажной части своего пути речка тоже сбегает по перекатам

Из многоэтажной части своего пути речка тоже сбегает по перекатам

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Через дамбу основательно заросшая Ельцовка подбирается к железнодорожной насыпи

Через дамбу основательно заросшая Ельцовка подбирается к железнодорожной насыпи

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Треугольный выступ по центру предназначался для раскалывания идущего по реке льда. Но когда такое было в последний раз, если вообще было, неизвестно

Треугольный выступ по центру предназначался для раскалывания идущего по реке льда. Но когда такое было в последний раз, если вообще было, неизвестно

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Проходы для воды под дорогой вдоль железнодорожной насыпи и под самой насыпью рассчитаны, кажется, не на Ельцовку вовсе, а на какую-то гораздо более полноводную реку: здесь даже построен выступ, который должен ломать лед на воде. Но воды в речке совсем мало, а ее русло обильно заросло речными травами.

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Машины на Бердском шоссе маленькую Ельцовку даже не замечают

Машины на Бердском шоссе маленькую Ельцовку даже не замечают

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В частном секторе есть как основательные мостики, так и построенные самими местными жителями. Этот — первый на пути речки и самый скучный: он упирается в забор. Но затем выходит на детскую площадку

В частном секторе есть как основательные мостики, так и построенные самими местными жителями. Этот — первый на пути речки и самый скучный: он упирается в забор. Но затем выходит на детскую площадку

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В самом частном секторе жилых домов прямо на берегу немного, чаще речка предоставлена сама себе и бежит по зарослям ивняка

В самом частном секторе жилых домов прямо на берегу немного, чаще речка предоставлена сама себе и бежит по зарослям ивняка

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В центре частного сектора на речке тоже построили перекаты, но пару из них местные жители растащили по своим участкам

В центре частного сектора на речке тоже построили перекаты, но пару из них местные жители растащили по своим участкам

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Единственный сохранившийся перекат задерживает большую часть мусора

Единственный сохранившийся перекат задерживает большую часть мусора

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За Бердским шоссе речка бежит уже по куда более плотно застроенной территории: сначала по старому частному сектору, затем — по многочисленным дачам Нижней Ельцовки. Местные жители помнят речку куда более чистой, чем сейчас (хотя журналистам НГС в сравнении с другими малыми реками она кажется одной из самых чистых).

— Когда построили дома на Лесосечной и Экваторной, по речке начали плыть бутылки, — говорит старожилка улицы Иртышской Надежда. — Мало того, зимой речка практически не замерзает, потому что в нее сбрасывают сточные воды «Гидроцветмет», Медакадемия, насосная станция. Когда-то давно, когда мы были маленькими детьми, это была речка. Она была чистая, была приемлема для того, чтобы люди здесь могли замочить бочки: идешь — бочки, бочки, потому что за лето бочку нужно было отквасить от старой прокисшей капусты, огурцов и прочего. Никогда она не была заросшая, дети в ней купались.

Этот мост изначально был бетонным, но его разрушили, когда прочищали русло реки, и не восстановили

Этот мост изначально был бетонным, но его разрушили, когда прочищали русло реки, и не восстановили

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Надежда рассказала, что изначально еле видная в зарослях водопроводная труба проходила по дну реки:<br />— Лет через 50, когда нас уже не будет, здесь будет настоящий лог, — говорит женщина

Надежда рассказала, что изначально еле видная в зарослях водопроводная труба проходила по дну реки:
— Лет через 50, когда нас уже не будет, здесь будет настоящий лог, — говорит женщина

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Один из мостиков в частном секторе — автомобильный. Такие здесь редкость

Один из мостиков в частном секторе — автомобильный. Такие здесь редкость

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Чаще встречаются ислючительно пешеходные...

Чаще встречаются ислючительно пешеходные...

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...и совсем простые, собранные из того, что нашлось в сарае

...и совсем простые, собранные из того, что нашлось в сарае

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Раньше, вспоминает Надежда, в речке водился гоньян, который любит очень чистую прохладную воду, сегодня встречаются ельцы и чебачки, которые приходят из Оби. Но чаще приплывает мусор: весной неравнодушные местные разбирают огромные мусорные дамбы, в которых встречаются не только бутылки, но даже старые телевизоры и электроплитки. Надежда говорит, что себя им не жалко, а вот речку очень.

Когда речка пересекает границу частного сектора и дач, она и характер меняет: основательных мостиков через нее здесь мало, зато тут и там встречаются маленькие «крафтовые» мостики и мостки. Кое-где речка прячется на задворках участков, и тогда над ней строят бани, а к воде — лесенки.

В прозрачной воде видны стайки мелких рыбок — здесь можно поймать ельцов и чебачков

В прозрачной воде видны стайки мелких рыбок — здесь можно поймать ельцов и чебачков

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Николай Шабельников приручил местных уток, а еще к нему приходят за желудями и орехами белки

Николай Шабельников приручил местных уток, а еще к нему приходят за желудями и орехами белки

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Дом Николая Шабельникова похож на корабль без мачт — в его основе обычный строительный вагончик

Дом Николая Шабельникова похож на корабль без мачт — в его основе обычный строительный вагончик

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Когда-то с палубы корабля была видна река, но вид давно зарос

Когда-то с палубы корабля была видна река, но вид давно зарос

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Из некоторых участков к реке выходят калитки, а вниз ведут лесенки

Из некоторых участков к реке выходят калитки, а вниз ведут лесенки

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Один из местных дачников и активистов, Николай Шабельников, рассказал, что, когда русло чистили, для разворота техники вырубили ивы по берегам, и его семья восстанавливала посадки, а потом поставила над водой скамейку. Сегодня сюда приходят отдохнуть его соседи, а в кустах уже почти ручные утки выводят утят.

Дом Николая Шабельникова похож на корабль на берегу Ельцовки. Его владелец рассказал, что когда-то его из строительного вагончика перестроил прокурор: обшили вагонкой, сделали окна. Из небольшой спальни на втором этаже можно выйти на «палубу» — ее Николай Шабельников перестелил сам.

— Вот этих кустов не было, и хозяева рассказывали, что с мостика было видно протоку, — рассказал он.

На территории дач когда-то прочищенное русло укрепляют подручными материалами: досками, шифером...

На территории дач когда-то прочищенное русло укрепляют подручными материалами: досками, шифером...

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А как вам берегоукрепление покрышками?

А как вам берегоукрепление покрышками?

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Некоторые мостики невообразимым образом оказываются за забором

Некоторые мостики невообразимым образом оказываются за забором

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Но в основном они общие и доступные

Но в основном они общие и доступные

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Все мостики разные и строились, вероятно, в разное время

Все мостики разные и строились, вероятно, в разное время

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На берегах постоянно встречаются мостки, а кое-где и такие персональные водозаборы

На берегах постоянно встречаются мостки, а кое-где и такие персональные водозаборы

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По СНТ «Ивушка» речка Ельцовка бежит как достопримечательность: по центру, с дорожками по берегам. Здесь речка уходит глубже, образуя овраг, а лесенки встречаются чаще. Над водой растут настоящие, а не инвазивные клены, маньчжурские орехи и ивы. Но не менее часто владельцы больших участков с солидными коттеджами за высоким забором отсыпают берега щебнем и паркуют над водой машины, а то и ставят гаражи — все-таки своей земли им не хватает.

Под единственным в обществе автомобильным мостом видно раскуроченный бетон: его, вероятно, тоже пришлось восстанавливать после прочистки русла

Под единственным в обществе автомобильным мостом видно раскуроченный бетон: его, вероятно, тоже пришлось восстанавливать после прочистки русла

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В густых зарослях берегов Ельцовки здесь встречаются не только привычные ивы и ясенелистные клены, но и маньчжурские орехи и даже европейские разлапистые клены

В густых зарослях берегов Ельцовки здесь встречаются не только привычные ивы и ясенелистные клены, но и маньчжурские орехи и даже европейские разлапистые клены

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Мусора под деревьями тоже немало: его за своими же соседями собирают неравнодушные дачники

Мусора под деревьями тоже немало: его за своими же соседями собирают неравнодушные дачники

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Хотя участки здесь не маленькие, для автомобилей всё равно отсыпают места над водой

Хотя участки здесь не маленькие, для автомобилей всё равно отсыпают места над водой

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Даже нашлось место для гаража

Даже нашлось место для гаража

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Пока одни дачники загораживают реку гаражами, другие строят к воде красивые лесенки

Пока одни дачники загораживают реку гаражами, другие строят к воде красивые лесенки

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Евгений вечером выходит чистить берега от мусора: за несколько минут набирается полное ведро бутылок и оберток. Инициативы от правления выйти и почистить русло всем вместе были, но на такие субботники никто не выходит, рассказал он — максимум у своего участка приберут. О том, чтобы расчистить заросшие берега от зарослей, речи уже не идет.

Ближе к протоке Оби речка расширяется, а ее берега становятся более пологими и живописными

Ближе к протоке Оби речка расширяется, а ее берега становятся более пологими и живописными

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Ельцовка здесь кажется девственно чистой: ни мусора в воде и на берегах (просто невероятно!), ни даже следов

Ельцовка здесь кажется девственно чистой: ни мусора в воде и на берегах (просто невероятно!), ни даже следов

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Уровень воды в протоке то поднимается, то падает, и берега здесь топкие. Но места для города очень красивые

Уровень воды в протоке то поднимается, то падает, и берега здесь топкие. Но места для города очень красивые

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Здесь живут утки, а на берег иногда приходят рыбаки и местные дачники

Здесь живут утки, а на берег иногда приходят рыбаки и местные дачники

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В Обь маленькая Ельцовка впадает через протоку, и это, наверное, самое живописное место на всём ее пути: берега здесь пологие, весной их затапливает, и на иле затем растет изумрудная трава. Деревья подходят к воде, но не заслоняют ее и не мешают мчаться к большой реке. Сюда приходят вечером отдохнуть многие местные дачники: просто смотреть на место, где встречаются две сибирские реки — могучая Обь и скромная Ельцовка — приятно.

СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

В конце августа НГС рассказывал про крошечную и забытую речку Чербузы: на открытом участке ее русла в мэрии решили обустроить парк.

Еще одна лесная речка — Камышенка: самая короткая и самая крутая малая река Новосибирска.

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Нижняя ЕльцовкаКаинская Заимкамалые реки Новосибирска
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