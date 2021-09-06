Живописные перекаты, сквер с утиной заводью и дом-корабль. Смотрим красивый фоторепортаж с берегов Ельцовки

За Бердским шоссе речка бежит уже по куда более плотно застроенной территории: сначала по старому частному сектору, затем — по многочисленным дачам Нижней Ельцовки. Местные жители помнят речку куда более чистой, чем сейчас (хотя журналистам НГС в сравнении с другими малыми реками она кажется одной из самых чистых).



— Когда построили дома на Лесосечной и Экваторной, по речке начали плыть бутылки, — говорит старожилка улицы Иртышской Надежда. — Мало того, зимой речка практически не замерзает, потому что в нее сбрасывают сточные воды «Гидроцветмет», Медакадемия, насосная станция. Когда-то давно, когда мы были маленькими детьми, это была речка. Она была чистая, была приемлема для того, чтобы люди здесь могли замочить бочки: идешь — бочки, бочки, потому что за лето бочку нужно было отквасить от старой прокисшей капусты, огурцов и прочего. Никогда она не была заросшая, дети в ней купались.