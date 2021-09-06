Живописные перекаты, сквер с утиной заводью и дом-корабль. Смотрим красивый фоторепортаж с берегов Ельцовки

В Новосибирске построили дом-корабль на берегу маленькой речки
Речка Ельцовка (да, в городе их три) объединяет Кольцово, территорию Барышевского сельсовета и Советский район Новосибирска с его лесами, жилмассивами и дачами. Когда-то на ее берегах стояла деревня Нижняя Ельцовка, и жители частного сектора здесь помнят, какой была речка до строительства высоток. НГС погулял вдоль ее течения по естественным и искусственным берегам, полюбовался перекатами и нашел секретные лесенки и дом-корабль, с палубы которого смотрели на Обь.
О том, где начинается речка Ельцовка (или Нижняя Ельцовка, по названию раньше деревни, а сегодня микрорайона), спорят и карты, и люди, с которыми журналисты НГС поговорили на пути вдоль ее русла. Официально ее исток — рядом с кольцом на дороге из Кольцова в Академгородок, недалеко от военного полигона.
Речка течет прямо за забором у жителя крайнего дома СНТ «Клен» Николая Ивановича, но он убежденно говорит, что ее перепутали с ручьем Дол, который впадает в Ельцовку ниже по ее течению.
— Какая это речка — ручеек, — смеется он, добавляя, что даже весной она не разливается.
Чуть дальше по руслу, рядом с которым остались колеи от танков, — небольшой перелесок, в котором то тут, то там видны лёжки — пятна травы, примятой кем-то большим, вероятно, лосем. Затем Ельцовка убегает в лес и течет вдоль дороги к Академгородку — мимо мусорного полигона и территории эндуро-парка, где мимо нее проносятся по лесной трассе мотоциклисты. В районе эндуро-парка в речку впадает еще один ручей, Ромиха, и ставшая чуть более похожей на полноценную речку Ельцовка бежит к городу.
Возле Каинской Заимки речка разливается в Серебряное озеро: с одной его стороны — лес с крутым логом, с другой — уже построенные дома и стройка нового ЖК, в котором обещают обустроить набережную. Пока набережной нет, но люди у озера отдыхают: на обоих берегах видны кострища, молодая пара занята рыбалкой, по воде умиротворяюще плавают утки.
Озеро отсекает грунтовка, проложенная по дамбе, за ней речка по небольшим перекатам шумно бежит в сторону Нижней Ельцовки. Здесь, возле домов на Экваторной, 14 и 18, через нее перекинут яркий мостик, к которому спускаются лесенки. Еще одна лесенка ведет от домов прямо к воде — раньше мостик был здесь, но теперь от него остались только деревянные перекладины в воде.
Это, пожалуй, самый уютный и обустроенный участок реки, где можно подойти прямо к воде. Над рекой здесь построены детский сад и школа, и этот микропарк пользуется популярностью у детей, ведь явно не взрослые настроили через мелкую речушку переходов из мелкого щебня и веток (из-за которых, кстати, у берега вода застаивается).
Удивительно, но до сих пор ни на берегах, ни в воде журналисты НГС почти не встретили мусора: то ли вода в Ельцовке такая быстрая, что всё поскорее уносит с глаз долой, то ли люди относятся к этой речке внимательнее, чем к другим. Вода же такая прозрачная, что можно в деталях рассмотреть песчаное дно с мелкими камушками.
В 2006 году, вспоминают жители берегов речки, ее основательно чистили.
— Тут столько было мусора! — вспоминает житель микрорайона Александр. — Речка мелкая, но течет быстро, и она уже в болото превращалась: она подмывала берега, всё в нее сыпалось, а из болота вода даже не уходила.
Когда речку прочистили, берега ей укрепили габионами — крупными камнями, засыпанными в металлические сетки. Из них же организовали перекаты по течению, чтобы вода набирала скорость и самоочищалась. Но с тех пор русло уже успело основательно зарасти, и на отдельных участках даже перекаты рассмотреть сложно.
По габионам же можно пройти вдоль русла до самого конца этого благоустройства. В этой части русла через речку перекинуты два моста. Один основательный, построенный примерно в одно время с многоэтажками, его отремонтировали тогда же, когда прочищали русло Ельцовки. Другой сделан местными жителями из нескольких бревен и десятка досок для удобства — через него проходит тропа, по которой можно дойти до железнодорожной станции.
Проходы для воды под дорогой вдоль железнодорожной насыпи и под самой насыпью рассчитаны, кажется, не на Ельцовку вовсе, а на какую-то гораздо более полноводную реку: здесь даже построен выступ, который должен ломать лед на воде. Но воды в речке совсем мало, а ее русло обильно заросло речными травами.
За Бердским шоссе речка бежит уже по куда более плотно застроенной территории: сначала по старому частному сектору, затем — по многочисленным дачам Нижней Ельцовки. Местные жители помнят речку куда более чистой, чем сейчас (хотя журналистам НГС в сравнении с другими малыми реками она кажется одной из самых чистых).
— Когда построили дома на Лесосечной и Экваторной, по речке начали плыть бутылки, — говорит старожилка улицы Иртышской Надежда. — Мало того, зимой речка практически не замерзает, потому что в нее сбрасывают сточные воды «Гидроцветмет», Медакадемия, насосная станция. Когда-то давно, когда мы были маленькими детьми, это была речка. Она была чистая, была приемлема для того, чтобы люди здесь могли замочить бочки: идешь — бочки, бочки, потому что за лето бочку нужно было отквасить от старой прокисшей капусты, огурцов и прочего. Никогда она не была заросшая, дети в ней купались.
Раньше, вспоминает Надежда, в речке водился гоньян, который любит очень чистую прохладную воду, сегодня встречаются ельцы и чебачки, которые приходят из Оби. Но чаще приплывает мусор: весной неравнодушные местные разбирают огромные мусорные дамбы, в которых встречаются не только бутылки, но даже старые телевизоры и электроплитки. Надежда говорит, что себя им не жалко, а вот речку очень.
Когда речка пересекает границу частного сектора и дач, она и характер меняет: основательных мостиков через нее здесь мало, зато тут и там встречаются маленькие «крафтовые» мостики и мостки. Кое-где речка прячется на задворках участков, и тогда над ней строят бани, а к воде — лесенки.
Один из местных дачников и активистов, Николай Шабельников, рассказал, что, когда русло чистили, для разворота техники вырубили ивы по берегам, и его семья восстанавливала посадки, а потом поставила над водой скамейку. Сегодня сюда приходят отдохнуть его соседи, а в кустах уже почти ручные утки выводят утят.
Дом Николая Шабельникова похож на корабль на берегу Ельцовки. Его владелец рассказал, что когда-то его из строительного вагончика перестроил прокурор: обшили вагонкой, сделали окна. Из небольшой спальни на втором этаже можно выйти на «палубу» — ее Николай Шабельников перестелил сам.
— Вот этих кустов не было, и хозяева рассказывали, что с мостика было видно протоку, — рассказал он.
По СНТ «Ивушка» речка Ельцовка бежит как достопримечательность: по центру, с дорожками по берегам. Здесь речка уходит глубже, образуя овраг, а лесенки встречаются чаще. Над водой растут настоящие, а не инвазивные клены, маньчжурские орехи и ивы. Но не менее часто владельцы больших участков с солидными коттеджами за высоким забором отсыпают берега щебнем и паркуют над водой машины, а то и ставят гаражи — все-таки своей земли им не хватает.
Евгений вечером выходит чистить берега от мусора: за несколько минут набирается полное ведро бутылок и оберток. Инициативы от правления выйти и почистить русло всем вместе были, но на такие субботники никто не выходит, рассказал он — максимум у своего участка приберут. О том, чтобы расчистить заросшие берега от зарослей, речи уже не идет.
В Обь маленькая Ельцовка впадает через протоку, и это, наверное, самое живописное место на всём ее пути: берега здесь пологие, весной их затапливает, и на иле затем растет изумрудная трава. Деревья подходят к воде, но не заслоняют ее и не мешают мчаться к большой реке. Сюда приходят вечером отдохнуть многие местные дачники: просто смотреть на место, где встречаются две сибирские реки — могучая Обь и скромная Ельцовка — приятно.
В конце августа НГС рассказывал про крошечную и забытую речку Чербузы: на открытом участке ее русла в мэрии решили обустроить парк.
Еще одна лесная речка — Камышенка: самая короткая и самая крутая малая река Новосибирска.