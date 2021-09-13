— Конечно, одному тяжело, рук не хватает. Я если скотину на полдня оставлю одну, что-то да случится. Вот сейчас енотовидная собака пришла давить птицу. То медведь приходит, то человек другой придет, — отмечает он.



Но несмотря на все сложности, как это не удивительно, Леонид насиженное место покидать не стремится, хотя против новых соседей не возражает. Он показывает на покосившиеся избы поблизости и говорит, что тем, кому негде жить, в его деревне «хватает особняков».



— Нет, мне одному не страшно. Всё же относительно, как говорится. Для всех колоколенка разная, — вновь пускается в философские рассуждения Леонид. — Взгляд со временем будет всегда меняться. Человек нигде не остаётся один, смотря, как он к этому относится. То есть человек не одинок. Да смысл-то какой отсюда убегать? От себя ведь не убежишь. Если каждый будет со своего места бегать, то кто-то окажется на моём месте, а кто-то — на вашем.



Леонид, осторожный и погруженный в себя, так и не решается пригласить нас в свой дом. Спустя час беседы на разбитой дороге он уходит кормить скотину. Да и надо как-то решить вопрос с тушей хищника, лежащей в подтопленном заброшенном сарае: кажется, это всё-таки была енотовидная собака.



Как доживают свой век пенсионеры в Новоалександровке



Новоалександровка — ещё одна деревня, которая вот-вот прекратит своё существование. Здесь живут четверо человек, среди них пара пенсионеров Граненко. Их дети разъехались, а они остались, и уезжать, как и Леонид, отсюда не планируют.



Добраться до Новоалександровки ещё сложнее, чем до Вдовино. Теоретически это можно сделать на тягаче или внедорожнике от Пономарёвки, но дорога там, как говорит Виктор, ещё хуже, чем та, которая вела к дому Леонида. Да и петлять пришлось бы много. Поэтому Виктор спускает на воду свою лодку.



— Мотор новый, японский, поставил недавно. Вообще у меня их два, — снова с гордостью замечает он.

