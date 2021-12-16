В Новосибирске открыли только 11 бесплатных горок — публикуем карту с адресами

В Новосибирске на заливку бесплатных горок потратили 120 тысяч рублей. Их организовали только в 11 парках и скверах города. В мэрии Новосибирска объяснили, что больше не позволили сделать ГОСТы.
— Все зимние горки приравниваются к аттракционам и подпадают под действие технического регламента «О безопасности аттракционов». Все аттракционы, подпадающие под действие регламента, должны иметь паспорт, сертификат соответствия (декларацию соответствия) и подлежат обязательной регистрации в Гостехнадзоре, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.
В 2021 году город купил восемь новых горок на сумму 406 тысяч рублей. На освидетельствование и постановку на учет десяти горок было затрачено 120 тысяч рублей. Еще одну установила администрация Калининского района в Сквере Победы за свой счет.
Мы отметили на карте все места бесплатных горок.
В Новосибирске активно открываются и катки. Еще в ноябре горожане начали кататься в Нарымском сквере и на «Спартаке», в декабре количество площадок для зимнего отдыха значительно расширилось — открылись в том числе и шесть крупных катков, в которых учтено время массовых катаний. Мы собрали в одном материале информацию о работе главных городских катков, прокатов и цене коньков.