Какие катки открылись в Новосибирске и сколько стоит прокат? Собрали всё в одном материале

В Новосибирске активно открываются катки. Еще в ноябре горожане начали кататься в Нарымском сквере и на «Спартаке», в декабре количество площадок для зимнего отдыха значительно расширилось — открылись в том числе и шесть крупных катков, в которых учтено время массовых катаний. Мы собрали в одном материале информацию о работе главных городских катков, прокатов и цене коньков.
Каток в Нарымском сквере открылся еще 25 ноября. На одном из популярных катков есть время для массовых катаний: с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00. Прокат в Нарымском сквере для людей старше 14 лет — 156 рублей. Для детей до 13 лет включительно, для пенсионеров — 83 рубля. Для тех, кто катается на своих коньках, для взрослых — 83 рубля, для детей и пенсионеров — 52 рубля.
Каток на стадионе «Спартак» — самый большой в городе — открылся
Каток на стадионе «Чкаловец», по адресу Республиканская, 12/1, работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Цены у него такие же, как в Нарымском сквере. В этом сезоне каток залит на половине футбольного поля. Рядом оборудована хоккейная коробка размером 20 на 40 метров. Для горожан действуют теплые раздевалки и пункт проката коньков.
На сайте МАУ «Стадион» также сообщают, что открылись катки на улице Часовой, 25 и по адресу Б. Богаткова, 194/3. Стоимость катков на этих площадках такая же, как в Нарымском сквере.
Также открыт каток на Богдана Хмельницкого, 68/1. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Пока нет информации про прокат катков, но есть стоимость. Без выдачи коньков, физические лица, достигшие возраста 14 лет — 156 рублей, дети до 13 лет включительно и пенсионеры — 83 рубля.
Для входа в парки и на катки предъявление QR-кодов не предусмотрено — на сегодня таких рекомендаций от Роспотребнадзора нет. Как нам сообщили в центре «Заря», где тоже должен открыться каток, пока дата открытия неизвестна.
Как сообщили в МАУ «Стадион», всего в городе около 100 катков, в том числе хоккейных площадок, катков в ЖК и на пришкольных территориях. Катки зальют во всех парках города, кроме Сада Кирова и Первомайского сквера. В скором времени откроется каток в Центральном парке — чтобы сохранить сухой фонтан, там специально изготовят защитные конструкции, которые позволят залить каток.