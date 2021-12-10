Какие катки открылись в Новосибирске и сколько стоит прокат? Собрали всё в одном материале

В Новосибирске активно открываются катки. Еще в ноябре горожане начали кататься в Нарымском сквере и на «Спартаке», в декабре количество площадок для зимнего отдыха значительно расширилось — открылись в том числе и шесть крупных катков, в которых учтено время массовых катаний. Мы собрали в одном материале информацию о работе главных городских катков, прокатов и цене коньков.

Каток в Нарымском сквере открылся еще 25 ноября. На одном из популярных катков есть время для массовых катаний: с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00. Прокат в Нарымском сквере для людей старше 14 лет — 156 рублей. Для детей до 13 лет включительно, для пенсионеров — 83 рубля. Для тех, кто катается на своих коньках, для взрослых — 83 рубля, для детей и пенсионеров — 52 рубля.