Нужны ли будут QR-коды при посещении катка, Ледового городка и парков в Новосибирске? Ответ мэрии

В Новосибирске не планируют требовать QR-код на катках и в парках
В Новосибирске вход на катки, Ледовый городок и парки будет без QR-кодов. Об этом сегодня сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Подобные ограничения уже введены, например, в Красноярске.
Сейчас мэрия не получала указаний о введении QR-кодов.
— У нас таких рекомендаций Роспотребнадзора нет. Мы достаточно корректно соблюдали количество людей на катках. Мы все нормативы соблюдали. Тяжело будет на катке определить школьницу 16 лет, и есть ли ей 18 лет (коды требуют только у совершеннолетних. — Прим. ред.). Но если будет новое предписание, то будем реагировать, — объяснила Анна Терешкова.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске в Центральном парке в этом году зальют каток — впервые за два года. Мэрия на прошлой неделе объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с оперным театром.