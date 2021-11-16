В Центральном парке впервые за два года зальют каток — раньше ему мешал светомузыкальный фонтан

В Центральном парке Новосибирска вновь зальют каток
В Новосибирске в Центральном парке в этом году зальют каток — впервые за два года. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
Она объяснила, что мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлом году катка в парке не было. Его не смогли установить из-за фонтана.
— В этом году каток будет установлен и в Центральном парке. Сделают специальное покрытие для фонтана, — объяснила Анна Терешкова.
Также каток будет на Михайловской набережной и в Театральном сквере. Мэрия на прошлой неделе объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с Оперным театром. Уже
Цена на прокат коньков в этом году не изменится: 150 рублей за час — для взрослых, для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час.
В сентябре 2019 года в Центральном парке Новосибирска заработал светомузыкальный фонтан — проект Сбербанка, на который потратили больше 130 миллионов рублей.