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В Центральном парке впервые за два года зальют каток — раньше ему мешал светомузыкальный фонтан

На месте развлекательной площадки установят защиту

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Мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлые годы катка в парке не было

Мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлые годы катка в парке не было

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В Центральном парке Новосибирска вновь зальют каток

В Новосибирске в Центральном парке в этом году зальют каток — впервые за два года. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Она объяснила, что мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлом году катка в парке не было. Его не смогли установить из-за фонтана.

— В этом году каток будет установлен и в Центральном парке. Сделают специальное покрытие для фонтана, — объяснила Анна Терешкова.

Также каток будет на Михайловской набережной и в Театральном сквере. Мэрия на прошлой неделе объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с Оперным театром. Уже 1 декабря будет установлена главная елка на площади Ленина. Во всех парках будут сделаны бесплатные горки для детей.

Цена на прокат коньков в этом году не изменится: 150 рублей за час — для взрослых, для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час.

В сентябре 2019 года в Центральном парке Новосибирска заработал светомузыкальный фонтан — проект Сбербанка, на который потратили больше 130 миллионов рублей.

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Новый годЦентральный парккаток
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