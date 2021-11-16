В Центральном парке впервые за два года зальют каток — раньше ему мешал светомузыкальный фонтан

В Новосибирске в Центральном парке в этом году зальют каток — впервые за два года. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.



Она объяснила, что мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлом году катка в парке не было. Его не смогли установить из-за фонтана.

— В этом году каток будет установлен и в Центральном парке. Сделают специальное покрытие для фонтана, — объяснила Анна Терешкова.