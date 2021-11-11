11 ноября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 70.69
eur 81.79
Тема дняНазвана причина смерти блогера из Новосибирска
Все новости
Все новости

Мэрия объявила о подготовке катка неоднозначной формы рядом с НОВАТом

Всего в городе появится около 50 муниципальных катков

1 017
22Обсудить

Поделиться

Каток появится уже в декабре

Каток появится уже в декабре

Поделиться

В Новосибирске 11 ноября мэрия объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с оперным театром.

Помимо этого муниципальное учреждение «Стадион» готовит два катка на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере, также в городе зальют 42 хоккейных коробки. В этом году сделают на 8 площадок для катания больше.

— Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки, — рассказал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

Новосибирский каток неоднозначной формы обсуждала вся Россия

Новосибирский каток неоднозначной формы обсуждала вся Россия

Поделиться

Юрий Евдокимов также сообщил, что с 16 ноября будет расширение штата сезонных сотрудников. Специалисты по заливке льда и уборке снега требуются на два объекта по адресам: ул. Первомайская, 118 и Толбухина, 25.

Каток напротив НОВАТа в этом году снова зальют в форме ракеты. Этот каток стал знаменит на всю Россию в 2019 году ледовый каток. Его открыли 20 декабря и через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неоднозначные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с Первого канала спел о нем песню.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зимакатокснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...