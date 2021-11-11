Мэрия объявила о подготовке катка неоднозначной формы рядом с НОВАТом

В Новосибирске 11 ноября мэрия объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с оперным театром.
Помимо этого муниципальное учреждение «Стадион» готовит два катка на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере, также в городе зальют 42 хоккейных коробки. В этом году сделают на 8 площадок для катания больше.
— Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки, — рассказал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.
Юрий Евдокимов также сообщил, что с 16 ноября будет расширение штата сезонных сотрудников. Специалисты по заливке льда и уборке снега требуются на два объекта по адресам: ул. Первомайская, 118 и Толбухина, 25.
Каток напротив НОВАТа в этом году снова зальют в форме ракеты. Этот каток стал знаменит на всю Россию в 2019 году ледовый каток. Его открыли 20 декабря и через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неоднозначные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с Первого канала спел о нем песню.