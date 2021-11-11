Мэрия объявила о подготовке катка неоднозначной формы рядом с НОВАТом

В Новосибирске 11 ноября мэрия объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с оперным театром.

Помимо этого муниципальное учреждение «Стадион» готовит два катка на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере, также в городе зальют 42 хоккейных коробки. В этом году сделают на 8 площадок для катания больше.

— Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки, — рассказал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.