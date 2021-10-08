В Новосибирске снова зальют скандальный каток перед оперным театром

В декабре в Новосибирске зальют каток на площади Ленина перед оперным театром. Он сохранит свою форму ракеты.
— При проектировании катка учитывается конфигурация территории сквера и расположение пешеходных аллей. Также обязательным условием для размещения ледовой зоны является обеспечение свободного доступа посетителей театра оперы и балета к центральному входу здания, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики.
В мэрии уточнили, что по стандартам площадка катка должна быть округлой формы без углов. По планам департамента каток начнет работу после
В 2019 году ледовый каток у оперного театра открыли