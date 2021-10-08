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В Новосибирске снова зальют скандальный каток перед оперным театром

Он сохранит свою форму

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Новосибирцы обсуждали очертания катка в соцсетях, а Иван Ургант шутил о нем в своем шоу

Новосибирцы обсуждали очертания катка в соцсетях, а Иван Ургант шутил о нем в своем шоу

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В декабре в Новосибирске зальют каток на площади Ленина перед оперным театром. Он сохранит свою форму ракеты.

— При проектировании катка учитывается конфигурация территории сквера и расположение пешеходных аллей. Также обязательным условием для размещения ледовой зоны является обеспечение свободного доступа посетителей театра оперы и балета к центральному входу здания, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики.

В мэрии уточнили, что по стандартам площадка катка должна быть округлой формы без углов. По планам департамента каток начнет работу после 10 декабря.

В 2019 году ледовый каток у оперного театра открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с «Первого канала» спел о нем песню.

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Новый годкатокплощадь Ленина
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