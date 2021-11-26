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В Новосибирске открылись первые катки: график работы и цены

Уже можно кататься на стадионе «Спартак» и в Нарымском сквере

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На «Спартаке» площадь льда — 7200 квадратных метров

На «Спартаке» площадь льда — 7200 квадратных метров

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26 ноября в Новосибирске заработал самый большой каток в городе — на стадионе «Спартак». Посетителей приглашают кататься шесть дней в неделю.

— Наша фишка — это, как всегда, размер площадки и качество льда. Размер — 7200 метров. То есть у нас самый большой каток в городе, — рассказала на открытии катка первый заместитель генерального директора стадиона «Спартак» Юлия Журавская. — Надеемся, сезон будет удачным, у нас хорошее оборудование, большой опыт.

Толщина льда — 14 сантиметров

Толщина льда — 14 сантиметров

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По ее словам, каток будет работать шесть дней в неделю: со вторника по четверг с 16:00 до 21:00, в пятницу с 16:00 до 22:00, в субботу с 11:00 до 22:00, в воскресенье с 11:00 до 21:00. В понедельник — выходной, будут проводиться профилактические мероприятия.

Лед заливают каждый день в первой половине дня. На входе в теплое помещение у посетителей измеряют температуру, в помещении действует масочный режим. Буфет будет работать, но только навынос. На самом катке продают чай, кофе, глинтвейн.

Чтобы взять коньки напрокат, в залог нужно оставить документы (паспорт не принимают, можно права, пенсионное, военный билет и свидетельство для детей), либо 1000 рублей, либо телефон стоимостью не меньше 5 тысяч рублей

Чтобы взять коньки напрокат, в залог нужно оставить документы (паспорт не принимают, можно права, пенсионное, военный билет и свидетельство для детей), либо 1000 рублей, либо телефон стоимостью не меньше 5 тысяч рублей

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Если брать коньки напрокат, выход на лед стоит: с хоккейными и фигурными коньками — 170 рублей в час, с детскими — 90 рублей в час. Пенсионерам услуга обойдется в 90 рублей. Если есть свои коньки, выход на лед для взрослых стоит 120 рублей в час, для детей до 10 лет и пенсионеров — 70 рублей в час.

Как рассказали в администрации, в ближайшие дни каток украсят к Новому году, в декабре поставят елку.

В теплом помещении просят соблюдать масочный режим

В теплом помещении просят соблюдать масочный режим

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Кроме катка на «Спартаке» с 25 ноября можно кататься в Нарымском сквере. Каток площадью больше двух тысяч квадратных метров расположен на месте теннисных кортов.

По понедельникам каток работает с 15:00 до 21:00, в остальные дни — с 11:00 до 21:00 (перерыв с 16:00 до 17:00). Для посетителей есть теплые раздевалки и пункт проката. Прокат коньков (есть размеры с 28-го по 47-й) для детей до 13 лет и пенсионеров стоит 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час. Также можно зайти на лед со своими коньками, в этом случае цена билета будет 52 рубля для детей до 13 лет и пенсионеров, для остальных — 83 рубля в час. Как уточнили в мэрии, посетителям нужно носить маски, QR-код не требуется.

25 ноября каток открылся в Нарымском сквере

25 ноября каток открылся в Нарымском сквере

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По традиции в декабре на площадки Ленина перед Оперным театром зальют каток узнаваемой формы.

В этом году впервые за два сезона каток будет в Центральном парке. В прошлом году его не могли сделать из-за фонтана, в этом получится, потому что на площадке фонтана будет специальное покрытие.

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