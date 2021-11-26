В Новосибирске открылись первые катки: график работы и цены

26 ноября в Новосибирске заработал самый большой каток в городе — на стадионе «Спартак». Посетителей приглашают кататься шесть дней в неделю.
— Наша фишка — это, как всегда, размер площадки и качество льда. Размер — 7200 метров. То есть у нас самый большой каток в городе, — рассказала на открытии катка первый заместитель генерального директора стадиона «Спартак» Юлия Журавская. — Надеемся, сезон будет удачным, у нас хорошее оборудование, большой опыт.
По ее словам, каток будет работать шесть дней в неделю: со вторника по четверг с 16:00 до 21:00, в пятницу с 16:00 до 22:00, в субботу с 11:00 до 22:00, в воскресенье с 11:00 до 21:00. В понедельник — выходной, будут проводиться профилактические мероприятия.
Лед заливают каждый день в первой половине дня. На входе в теплое помещение у посетителей измеряют температуру, в помещении действует масочный режим. Буфет будет работать, но только навынос. На самом катке продают чай, кофе, глинтвейн.
Если брать коньки напрокат, выход на лед стоит: с хоккейными и фигурными коньками — 170 рублей в час, с детскими — 90 рублей в час. Пенсионерам услуга обойдется в 90 рублей. Если есть свои коньки, выход на лед для взрослых стоит 120 рублей в час, для детей до 10 лет и пенсионеров — 70 рублей в час.
Как рассказали в администрации, в ближайшие дни каток украсят к Новому году, в декабре поставят елку.
Кроме катка на «Спартаке» с 25 ноября можно кататься в Нарымском сквере. Каток площадью больше двух тысяч квадратных метров расположен на месте теннисных кортов.
По понедельникам каток работает с 15:00 до 21:00, в остальные дни — с 11:00 до 21:00 (перерыв с 16:00 до 17:00). Для посетителей есть теплые раздевалки и пункт проката. Прокат коньков (есть размеры с
По традиции в декабре на площадки Ленина перед Оперным театром зальют каток узнаваемой формы.
В этом году впервые за два сезона каток будет в Центральном парке. В прошлом году его не могли сделать из-за фонтана, в этом получится, потому что на площадке фонтана будет специальное покрытие.