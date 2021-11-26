В Новосибирске открылись первые катки: график работы и цены

26 ноября в Новосибирске заработал самый большой каток в городе — на стадионе «Спартак». Посетителей приглашают кататься шесть дней в неделю.



— Наша фишка — это, как всегда, размер площадки и качество льда. Размер — 7200 метров. То есть у нас самый большой каток в городе, — рассказала на открытии катка первый заместитель генерального директора стадиона «Спартак» Юлия Журавская. — Надеемся, сезон будет удачным, у нас хорошее оборудование, большой опыт.