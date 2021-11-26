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В Новосибирске на площадку катка интригующей формы привезли модули для раздевалок и проката

Открытие планируется во второй половине декабря

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Заливкой ледового катка в Театральном сквере занимаются специалисты муниципального учреждения «Стадион»

Заливкой ледового катка в Театральном сквере занимаются специалисты муниципального учреждения «Стадион»

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В Новосибирске 26 ноября начали готовить площадку для главного катка города, который находится перед Оперным театром. На площадку привезли модули для теплых раздевалок и проката коньков, помещения для медиков и технического персонала.

— Следующий этап — подключение объектов к электроэнергии. Далее подрядчики установят ледяные ограждения по периметру будущего катка. После этого можно будет готовить основание под него и приступать к заливке. Идеальный расклад для начала заливки — постоянные минусовые температуры днем и ночью. Открытие катка планируем во второй половине декабря, — рассказал Юрий Евдокимов, заместитель директора МАУ «Стадион».

Площадь для катка составит 2000 кв. метров

Площадь для катка составит 2000 кв. метров

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Для пункта проката подготовлено 200 пар коньков

Для пункта проката подготовлено 200 пар коньков

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В Новосибирске в Центральном парке в этом году зальют каток — впервые за два года. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. Также каток будет на Михайловской набережной и в Театральном сквере. Мэрия 11 ноября объявила о начале подготовки площадки для уже традиционного катка в форме ракеты в сквере рядом с Оперным театром.

В 2019 году ледовый каток у Оперного театра открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с «Первого канала» спел о нем песню.

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Новый годзимакаток
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