В Новосибирске на площадку катка интригующей формы привезли модули для раздевалок и проката

В Новосибирске 26 ноября начали готовить площадку для главного катка города, который находится перед Оперным театром. На площадку привезли модули для теплых раздевалок и проката коньков, помещения для медиков и технического персонала.

— Следующий этап — подключение объектов к электроэнергии. Далее подрядчики установят ледяные ограждения по периметру будущего катка. После этого можно будет готовить основание под него и приступать к заливке. Идеальный расклад для начала заливки — постоянные минусовые температуры днем и ночью. Открытие катка планируем во второй половине декабря, — рассказал Юрий Евдокимов, заместитель директора МАУ «Стадион».