В Новосибирске появилось тайм-кафе с минипигами — посмотрите видео с поросятами, пока они еще маленькие

Она рассказала, что поросятам сейчас два месяца, это четыре брата: Юрик, Тимоша, Жорик и Пухля. Они родились в питомнике «Рязанская диковинка» в Рязани. Минипиги вырастают до 15–20 килограммов. Чтобы минипиги не стали еще больше, их хозяева следят за питанием животных. В частности, они учитывают то, что посетители тоже кормят зверей, например, кошачьим кормом, который любят минипиги.