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В Новосибирске появилось тайм-кафе с минипигами — посмотрите видео с поросятами, пока они еще маленькие

Владельцы следят за весом животных, если этого не делать, то он может превысить 20 кг

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В тайм-кафе живут четыре минипига

В тайм-кафе живут четыре минипига

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В Новосибирске открылось тайм-кафе с живыми минипигами

1 июля на проспекте Димитрова в Центральном районе Новосибирска открылось тайм-кафе с минипигами — сюда приглашают пообщаться с домашними свинками и выпить чай со сладостями. Посетителей пускают только по записи.

Минипиги живут на территории 77 квадратных метров — в тайм-кафе несколько зон

Минипиги живут на территории 77 квадратных метров — в тайм-кафе несколько зон

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Тайм-кафе Pighause находится по адресу проспект Димитрова, 6. В 77-метровом помещении содержатся 4 минипига, с которыми общаются посетители. Гостей угощают чаем, кофе и сладостями — это входит в цену посещения. 40 минут общения со свинками стоит 400 рублей, записываться нужно заранее.

Попасть в тайм-кафе можно только по записи

Попасть в тайм-кафе можно только по записи

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— В «Инстаграме» смотрели видео всякие интересные, наткнулись на японское кафе, где они содержат минипигов. Мы подумали — почему бы нет. И поросята — это необычно, такого нет нигде. Вот решили попробовать, — рассказала хозяйка тайм-кафе Вероника Степанова.

Посетителей угощают кофе и чаем. Здесь можно купить кофе навынос

Посетителей угощают кофе и чаем. Здесь можно купить кофе навынос

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Она рассказала, что поросятам сейчас два месяца, это четыре брата: Юрик, Тимоша, Жорик и Пухля. Они родились в питомнике «Рязанская диковинка» в Рязани. Минипиги вырастают до 15–20 килограммов. Чтобы минипиги не стали еще больше, их хозяева следят за питанием животных. В частности, они учитывают то, что посетители тоже кормят зверей, например, кошачьим кормом, который любят минипиги.

Минипиги приучены к лотку

Минипиги приучены к лотку

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По словам руководства тайм-кафе, после того как дали рекламу, появились желающие прийти сюда вместе со своими минипигами. Кроме минипигов, в тайм-кафе, возможно, появится котенок. Кафе работает каждый день с 10:00 до 22:00. Есть перерыв, когда животные отдыхают: с 13:20 до 14:00.

В Новосибирске есть несколько кафе, куда посетители приходят пообщаться с животными. В 2018 году в Новосибирске заработало пёсокафе, в 2019 году в Академгородке возобновило работу котокафе. Можно пообщаться даже с енотами — два года назад в городе открыли енотокафе EnoTime, где живут четыре енота.

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