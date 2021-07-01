В Новосибирске появилось тайм-кафе с минипигами — посмотрите видео с поросятами, пока они еще маленькие

В Новосибирске открылось тайм-кафе с живыми минипигами
1 июля на проспекте Димитрова в Центральном районе Новосибирска открылось тайм-кафе с минипигами — сюда приглашают пообщаться с домашними свинками и выпить чай со сладостями. Посетителей пускают только по записи.
Тайм-кафе Pighause находится по адресу проспект Димитрова, 6. В 77-метровом помещении содержатся 4 минипига, с которыми общаются посетители. Гостей угощают чаем, кофе и сладостями — это входит в цену посещения. 40 минут общения со свинками стоит 400 рублей, записываться нужно заранее.
— В «Инстаграме» смотрели видео всякие интересные, наткнулись на японское кафе, где они содержат минипигов. Мы подумали — почему бы нет. И поросята — это необычно, такого нет нигде. Вот решили попробовать, — рассказала хозяйка тайм-кафе Вероника Степанова.
Она рассказала, что поросятам сейчас два месяца, это четыре брата: Юрик, Тимоша, Жорик и Пухля. Они родились в питомнике «Рязанская диковинка» в Рязани. Минипиги вырастают до 15–20 килограммов. Чтобы минипиги не стали еще больше, их хозяева следят за питанием животных. В частности, они учитывают то, что посетители тоже кормят зверей, например, кошачьим кормом, который любят минипиги.
По словам руководства тайм-кафе, после того как дали рекламу, появились желающие прийти сюда вместе со своими минипигами. Кроме минипигов, в тайм-кафе, возможно, появится котенок. Кафе работает каждый день с 10:00 до 22:00. Есть перерыв, когда животные отдыхают: с 13:20 до 14:00.
В Новосибирске есть несколько кафе, куда посетители приходят пообщаться с животными. В 2018 году в Новосибирске заработало пёсокафе, в 2019 году в Академгородке возобновило работу котокафе. Можно пообщаться даже с енотами — два года назад в городе открыли енотокафе EnoTime, где живут четыре енота.