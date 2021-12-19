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Скандальный каток у оперного открыли во второй раз

Вчера он временно не работал из-за погоды

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По понедельникам каток открыт с 15:00 до 22:00. В остальные дни недели — с 11:00

По понедельникам каток открыт с 15:00 до 22:00. В остальные дни недели — с 11:00

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В Новосибирске вновь заработал каток на площади Ленина. Его торжественно открыли 17 декабря, но вчера из-за слишком теплой погоды посетителей перестали пускать.

Как сообщило МАУ «Стадион», каток сегодня, 19 декабря, опять работает в обычном режиме. По сообщению синоптиков, днем температура в городе ожидается в пределах -6...-7 градусов.

По понедельникам каток открыт с 15:00 до 22:00. В остальные дни недели — с 11:00. Выдача коньков прекращается ежедневно в 21:00. Максимальная нагрузка катка — 500 человек.

У катка установили теплые раздевалки. Прокат коньков для взрослых будет стоить 156 рублей. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками бесплатный.

На вершине катка стоит новогодняя елка. Ее зажгли 1 декабря. На дереве высотой в 21 метр —около 2000 игрушек!

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