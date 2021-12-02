Ищите мелочь: названа новая цена проката на новосибирском катке у оперного — с вас попросят 156 рублей

МАУ «Стадион» в Новосибирске назвал новую стоимость проката коньков на катке, который откроется в середине декабря возле оперного театра. Цены выросли, но вход со своими коньками всё еще остается бесплатным.
— Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным, — рассказали в МАУ «Стадион».
Юрий Евдокимов, заместитель директора учреждения, считает, что, несмотря на повышение цен, стоимость проката на ледовых площадках в МАУ «Стадион» остается одной из самых низких в Новосибирске.
Как рассказали НГС в МАУ «Стадион», это первое повышение цен на услуги учреждения с 2018 года. Цены повысили на 4%. Такое постановление пришло в МАУ из мэрии Новосибирска. Каток в Театральном сквере работает с 2019 года.
В раздевалках необходимо будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию, при этом
В Новосибирске уже открылись некоторые катки. Мы собрали в одном материале их график работы и цены.
В конце ноября на площадку катка интригующей формы привезли модули для раздевалок и проката.
В 2019 году ледовый каток у оперного театра открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с Первого канала спел о нём песню.