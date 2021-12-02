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Ищите мелочь: названа новая цена проката на новосибирском катке у оперного — с вас попросят 156 рублей

Планируется, что площадка возле оперного заработает в середине декабря

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Каток не меняет свою форму с 2019 года

Каток не меняет свою форму с 2019 года

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МАУ «Стадион» в Новосибирске назвал новую стоимость проката коньков на катке, который откроется в середине декабря возле оперного театра. Цены выросли, но вход со своими коньками всё еще остается бесплатным.

— Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным, — рассказали в МАУ «Стадион».

Юрий Евдокимов, заместитель директора учреждения, считает, что, несмотря на повышение цен, стоимость проката на ледовых площадках в МАУ «Стадион» остается одной из самых низких в Новосибирске.

Как рассказали НГС в МАУ «Стадион», это первое повышение цен на услуги учреждения с 2018 года. Цены повысили на 4%. Такое постановление пришло в МАУ из мэрии Новосибирска. Каток в Театральном сквере работает с 2019 года.

В раздевалках необходимо будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию, при этом QR-код на каток не потребуется.

В Новосибирске уже открылись некоторые катки. Мы собрали в одном материале их график работы и цены.

В конце ноября на площадку катка интригующей формы привезли модули для раздевалок и проката.

В 2019 году ледовый каток у оперного театра открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с Первого канала спел о нём песню.

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