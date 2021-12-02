Ищите мелочь: названа новая цена проката на новосибирском катке у оперного — с вас попросят 156 рублей

МАУ «Стадион» в Новосибирске назвал новую стоимость проката коньков на катке, который откроется в середине декабря возле оперного театра. Цены выросли, но вход со своими коньками всё еще остается бесплатным.

— Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным, — рассказали в МАУ «Стадион».



Юрий Евдокимов, заместитель директора учреждения, считает, что, несмотря на повышение цен, стоимость проката на ледовых площадках в МАУ «Стадион» остается одной из самых низких в Новосибирске.