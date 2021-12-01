В центре Новосибирска зажгли главную новогоднюю елку — 5 праздничных фотографий

Вечером в среду, 1 декабря, напротив Новосибирского театра оперы и балета зажглись огни главной городской новогодней елки.
— Елочная иллюминация изготовлена новосибирским конструкторским бюро «Светодизайн». При этом старая гирлянда «Снежное кружево» обрела новую жизнь — установленные на елке арки оформлены снежинками. Сейчас на главной городской елке насчитывается около 2000 елочных игрушек. Стиль оформления ели — классический, в оформлении были использованы золотой и красный цвета, — сообщили ранее в пресс-центре мэрии.
Высота елки — 21 метр. Ее изготовили под заказ на заводе в Московской области. Украшения создавали флористы и декораторы под руководством призеров чемпионата мира по флористике в 2019 годку — Романа Штенгауэра и Вадима Казанцева.
В начале прошлой недели в центре Новосибирска вместе с основным освещением зажглись новогодние гирлянды — их запустили в тестовом режиме. Также в мэрии рассказали, что в разных районах города планируется поставить три новые новогодние елки. При этом власти предупредили жителей о том, что новогодних гуляний на площади Ленина в этом году не будет.