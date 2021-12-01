В центре Новосибирска зажгли главную новогоднюю елку — 5 праздничных фотографий

В начале прошлой недели в центре Новосибирска вместе с основным освещением зажглись новогодние гирлянды — их запустили в тестовом режиме. Также в мэрии рассказали, что в разных районах города планируется поставить три новые новогодние елки. При этом власти предупредили жителей о том, что новогодних гуляний на площади Ленина в этом году не будет.

