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В центре Новосибирска зажгли главную новогоднюю елку — 5 праздничных фотографий

Ее высота — 21 метр

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Елку торжественно зажгли сегодня вечером

Елку торжественно зажгли сегодня вечером

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Вечером в среду, 1 декабря, напротив Новосибирского театра оперы и балета зажглись огни главной городской новогодней елки.

— Елочная иллюминация изготовлена новосибирским конструкторским бюро «Светодизайн». При этом старая гирлянда «Снежное кружево» обрела новую жизнь — установленные на елке арки оформлены снежинками. Сейчас на главной городской елке насчитывается около 2000 елочных игрушек. Стиль оформления ели — классический, в оформлении были использованы золотой и красный цвета, — сообщили ранее в пресс-центре мэрии.

Ее изготовили под заказ в Московской области

Ее изготовили под заказ в Московской области

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Высота елки — 21 метр. Ее изготовили под заказ на заводе в Московской области. Украшения создавали флористы и декораторы под руководством призеров чемпионата мира по флористике в 2019 годку — Романа Штенгауэра и Вадима Казанцева.

Игрушки создавали лучшие флористы и декораторы

Игрушки создавали лучшие флористы и декораторы

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В оформлении использовали золотой и красный цвета

В оформлении использовали золотой и красный цвета

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Совсем скоро рядом с елкой зальют знаменитый каток

Совсем скоро рядом с елкой зальют знаменитый каток

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В начале прошлой недели в центре Новосибирска вместе с основным освещением зажглись новогодние гирлянды — их запустили в тестовом режиме. Также в мэрии рассказали, что в разных районах города планируется поставить три новые новогодние елки. При этом власти предупредили жителей о том, что новогодних гуляний на площади Ленина в этом году не будет.

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