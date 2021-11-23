В Новосибирске до середины декабря установят праздничные ели в трех новых местах

В Новосибирске к празднованию Нового года на улицах поставят праздничные ели на участках, где раньше их не было.
— В этом году появятся три новые елки в Новосибирске. Первая — в Советском районе, до 1 декабря она будет установлена. Вторая — на Михайловской набережной, до 10 декабря должны установить. Третья — у кинотеатра имени Маяковского, — рассказал сегодня, 23 ноября, председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.
Также елки разместят у ГПНТБ, на площади Маркса и площади Калинина. Главную елку города поставят на площади Ленина к 1 декабря. На прошлой неделе праздничное дерево появилось у Центрального рынка.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске 31 декабря решили не проводить массовые праздничные мероприятия в центре. Власти приняли такое решение из-за коронавирусных ограничений.