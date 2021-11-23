23 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 73.45
eur 82.77
Тема дняСтрашная находка в подвале многоэтажки
Все новости
Все новости

В Новосибирске до середины декабря установят праздничные ели в трех новых местах

Они появятся в разных районах города

346
4Обсудить

Поделиться

Одну из елей по традиции поставят перед зданием научной библиотеки

Одну из елей по традиции поставят перед зданием научной библиотеки

Поделиться

В Новосибирске к празднованию Нового года на улицах поставят праздничные ели на участках, где раньше их не было.

— В этом году появятся три новые елки в Новосибирске. Первая — в Советском районе, до 1 декабря она будет установлена. Вторая — на Михайловской набережной, до 10 декабря должны установить. Третья — у кинотеатра имени Маяковского, — рассказал сегодня, 23 ноября, председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

Также елки разместят у ГПНТБ, на площади Маркса и площади Калинина. Главную елку города поставят на площади Ленина к 1 декабря. На прошлой неделе праздничное дерево появилось у Центрального рынка.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске 31 декабря решили не проводить массовые праздничные мероприятия в центре. Власти приняли такое решение из-за коронавирусных ограничений.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новый годелканабережная
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться