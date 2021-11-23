В Новосибирске решили не праздновать Новый год на площади Ленина

В Новосибирске 31 декабря не будут проводить праздничные мероприятия. В праздничные выходные в городе будут проводить мероприятия для активного отдыха — катания на коньках, игры в хоккей.



— В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены. Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и новогоднюю ночь, — рассказала сегодня, 23 ноября, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания в мэрии.

