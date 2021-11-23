23 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 73.45
eur 82.77
Тема дняСтрашная находка в подвале многоэтажки
Все новости
Все новости

В Новосибирске решили не праздновать Новый год на площади Ленина

Массовые мероприятия запретило правительство

689
12Обсудить

Поделиться

Каток в центре города будет работать до 22:00

Каток в центре города будет работать до 22:00

Поделиться

В Новосибирске 31 декабря не будут проводить праздничные мероприятия. В праздничные выходные в городе будут проводить мероприятия для активного отдыха — катания на коньках, игры в хоккей.

— В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены. Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и новогоднюю ночь, — рассказала сегодня, 23 ноября, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания в мэрии.

Она отметила, что в театральном сквере будет играть музыка. Каток 31 декабря закончит работу в 22:00.

На прошлой неделе в Новосибирске поставили первую новогоднюю елку. Она появилась рядом с Центральным рынком. Также недавно в мэрии сообщили, что посещать катки можно будет без QR-кодов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новый годТеатральный скверелкакатокпандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться