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В центре Новосибирска появилась новогодняя елка

Сегодня дерево украсили открытками, бантиками и снежинками

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Елка появилась на входе в Центральный рынок

Елка появилась на входе в Центральный рынок

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Первую новогоднюю елку установили в центре Новосибирска

В Новосибирске установили первую новогоднюю елку. Она появилась возле Центрального рынка. Искусственное дерево украсили 19 ноября. На елку повесили бантики, снежинки и открытки.

В прошлом году елка на Центральном рынке тоже появилась первой в городе. В 2020 году елку у Центрального рынка установили 12 ноября. Главная же елка города на площади Ленина будет установлена только 1 декабря.

На елке висят открытки с Дедом Морозом

На елке висят открытки с Дедом Морозом

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Власти также решили в этом году оставить скандальную форму катка на площади Ленина. 11 ноября уже начали подготавливать каток. Каток также появится впервые за два года в Центральном парке. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Она объяснила, что мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлом году катка в парке не было. Его не смогли установить из-за фонтана.

Этот Новый год новосибирцы, возможно, будут встречать с QR-кодами в общественных местах. Стало известно, что в Новосибирске вход на катки, в ледовый городок и парки будет без QR-кодов. Но на детских утренниках в Домах культуры и театрах в Новосибирске с родителей будут требовать QR-коды. Метро в этом году в новогоднюю ночь будет работать на час дольше.

В Новосибирской области начали рубить елки для продажи на Новый год. Заготовка началась 11 ноября в Искитимском районе. Посмотрите на снежные кадры с елочной фермы.

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