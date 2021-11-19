В центре Новосибирска появилась новогодняя елка

Власти также решили в этом году оставить скандальную форму катка на площади Ленина. 11 ноября уже начали подготавливать каток. Каток также появится впервые за два года в Центральном парке. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Она объяснила, что мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлом году катка в парке не было. Его не смогли установить из-за фонтана.

