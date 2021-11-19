В центре Новосибирска появилась новогодняя елка

Первую новогоднюю елку установили в центре Новосибирска
В Новосибирске установили первую новогоднюю елку. Она появилась возле Центрального рынка. Искусственное дерево украсили 19 ноября. На елку повесили бантики, снежинки и открытки.
В прошлом году елка на Центральном рынке тоже появилась первой в городе. В 2020 году елку у Центрального рынка установили 12 ноября. Главная же елка города на площади Ленина будет установлена только 1 декабря.
Власти также решили в этом году оставить скандальную форму катка на площади Ленина. 11 ноября уже начали подготавливать каток. Каток также появится впервые за два года в Центральном парке. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Она объяснила, что мэрия получила много жалоб от новосибирцев из-за того, что в прошлом году катка в парке не было. Его не смогли установить из-за фонтана.
Этот Новый год новосибирцы, возможно, будут встречать с QR-кодами в общественных местах. Стало известно, что в Новосибирске вход на катки, в ледовый городок и парки будет без QR-кодов. Но на детских утренниках в Домах культуры и театрах в Новосибирске с родителей будут требовать QR-коды. Метро в этом году в новогоднюю ночь будет работать на час дольше.
В Новосибирской области начали рубить елки для продажи на Новый год. Заготовка началась 11 ноября в Искитимском районе. Посмотрите на снежные кадры с елочной фермы.