Стало известно, потребуются ли QR-коды на детских утренниках в Новосибирске

На детских утренниках в домах культуры и театрах в Новосибирске с родителей будут требовать QR-коды. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор «Городской дирекции творческих программ» Ирина Саркисян.

— Все театры и практически все дома и дворцы культуры подготовили детские мероприятия. Где по билетам вход — уже идут продажи. И правила общие, как для посещения театров. Нужно будет предъявить QR-код людям, кто старше 18 лет. Для детей он не требуется. Заполняемость зала будет 50%, — рассказала директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян. — Я думаю, что до Нового года ничего по требованиям не поменяется.