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Стало известно, потребуются ли QR-коды на детских утренниках в Новосибирске

Заполняемость зала в театрах и домах культуры на праздничных мероприятиях будет 50%

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Рассадку в театре сохранят также в 50%

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В Новосибирске QR-коды будут требовать от родителей на детских утренниках

На детских утренниках в домах культуры и театрах в Новосибирске с родителей будут требовать QR-коды. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор «Городской дирекции творческих программ» Ирина Саркисян.

— Все театры и практически все дома и дворцы культуры подготовили детские мероприятия. Где по билетам вход — уже идут продажи. И правила общие, как для посещения театров. Нужно будет предъявить QR-код людям, кто старше 18 лет. Для детей он не требуется. Заполняемость зала будет 50%, — рассказала директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян. — Я думаю, что до Нового года ничего по требованиям не поменяется.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске вход на катки, Ледовый городок и парки будет без QR-кодов. А также, что в Центральном парке в этом году зальют каток — впервые за два года.

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QR-кодкоронавирус в Новосибирскедетские утренники
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