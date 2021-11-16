Ждать ли новосибирцам пешеходной улицы Ленина и праздничного салюта на Новый год? Что решили власти

В Новосибирске не будут перекрывать улицу Ленина в новогодние праздники, а также под вопросом остается проведение праздничного салюта. Пешеходной Ленина сделали впервые в 2016 году. Перекрытие ежегодно вызывало много споров, причем ограничения для транспорта вводили не только зимой, но и летом. С началом пандемии перекрытие не проводилось.



— У нас нет планов перекрытия улицы Ленина. Мы не должны провоцировать людей скапливаться в любых общественных местах. Понятно, что при перекрытии там будет торговля или еще что-то. В этом году не планируется перекрытия, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.