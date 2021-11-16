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Ждать ли новосибирцам пешеходной улицы Ленина и праздничного салюта на Новый год? Что решили власти

Ранее перекрытие вызывало споры в городе

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Пешеходная улица Ленина вызывала споры среди новосибирцев

Пешеходная улица Ленина вызывала споры среди новосибирцев

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В Новосибирске улицу Ленина не будут делать пешеходной на Новый год — 2022

В Новосибирске не будут перекрывать улицу Ленина в новогодние праздники, а также под вопросом остается проведение праздничного салюта. Пешеходной Ленина сделали впервые в 2016 году. Перекрытие ежегодно вызывало много споров, причем ограничения для транспорта вводили не только зимой, но и летом. С началом пандемии перекрытие не проводилось.

— У нас нет планов перекрытия улицы Ленина. Мы не должны провоцировать людей скапливаться в любых общественных местах. Понятно, что при перекрытии там будет торговля или еще что-то. В этом году не планируется перекрытия, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

При этом если ограничения, введенные из-за коронавируса, сохранятся, то не будет и новогоднего салюта.

— Если ограничения будут продлены, то у нас просто будет играть музыка и будет освещение, небольшие фонтанные фейерверки. Новосибирцы смогут просто погулять по городу. Надеемся, что снимут ограничения, — добавила вице-мэр.

Планируется, что в новогоднюю ночь метрополитен продлит свою работу на час.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске вход на катки, ледовый городок и парки будет без QR-кодов. Об этом сегодня сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Подобные ограничения уже введены, например, в Красноярске.

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Новый годулица Ленина
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