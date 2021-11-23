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«Начинаем создавать новогоднее настроение»: в центре Новосибирска зажглись праздничные гирлянды

Сегодня состоялся тестовый запуск специального освещения

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Гирлянды зажглись вместе с основным освещением

Гирлянды зажглись вместе с основным освещением

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Новогоднее освещение в тестовом режиме включили в центре Новосибирска

Вечером во вторник, 23 ноября, в центре Новосибирска вместе с основным освещением зажглись новогодние гирлянды.

— Мы сегодня тестово ее запустим, нам ничего не мешает ее оставить. Так система устроена, что она будет включаться с освещением. То есть, темно стало — она загорается. И нужно решить^ <...> сегодня тест сделали, выключили и потом 1 декабря включили все вместе, либо просто включаем ее, оставляем и начинаем создавать новогоднее настроение, — объяснил сегодня председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

Сегодня состоялся тестовый запуск

Сегодня состоялся тестовый запуск

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Он также уточнил, что протяженность новых гирлянд в городе составит 2 километра. Кроме этого, в Новосибирске поставят три новые елки.

Протяженность новых гирлянд в городе — 2 километра

Протяженность новых гирлянд в городе — 2 километра

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Ранее в мэрии рассказали, что в этом году не планируется устраивать праздничных гуляний на улице Ленина.

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Новый годгирляндыосвещение
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