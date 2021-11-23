«Начинаем создавать новогоднее настроение»: в центре Новосибирска зажглись праздничные гирлянды

Вечером во вторник, 23 ноября, в центре Новосибирска вместе с основным освещением зажглись новогодние гирлянды.



— Мы сегодня тестово ее запустим, нам ничего не мешает ее оставить. Так система устроена, что она будет включаться с освещением. То есть, темно стало — она загорается. И нужно решить^ <...> сегодня тест сделали, выключили и потом 1 декабря включили все вместе, либо просто включаем ее, оставляем и начинаем создавать новогоднее настроение, — объяснил сегодня председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.