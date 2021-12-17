17 декабря пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 73.57
eur 83.16
Тема дняНа утренниках в садах смогут требовать QR-коды
Все новости
Все новости

В Новосибирске открыли скандальный каток: фоторепортаж, где можно полюбоваться льдом сверху

Третий год ледовая площадка не меняет своей неоднозначной формы

1 520
34Обсудить

Поделиться

Жителей Новосибирска и всей страны не первый год веселит форма, которую официально сравнивают с ракетой

Жителей Новосибирска и всей страны не первый год веселит форма, которую официально сравнивают с ракетой

Поделиться

Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске на площади Ленина официально заработал главный городской каток. В городе и за его пределами он известен своей нестандартной и, по некоторым оценкам, даже неприличной формой.

Наши корреспонденты побывали сегодня на праздничном открытии и посмотрели на лед снизу и сверху. Как они его увидели — смотрите в фоторепортаже.

На самом деле, у катка в этом году <a href="https://ngs.ru/text/winter/2021/12/13/70313396/" class="_" target="_blank">два открытия</a>, торжественному предшествовало техническое: 16 декабря качество льда протестировали фигуристы

На самом деле, у катка в этом году два открытия, торжественному предшествовало техническое: 16 декабря качество льда протестировали фигуристы

Поделиться

Первыми на лед вступили воспитанницы Центра зимних видов спорта, они провели открытую тренировку, а затем — показательное выступление. Кстати, директор ЦЗВС Владимир Бочкарев — фигурант уголовного дела.

На катке меняется подсветка

На катке меняется подсветка

Поделиться

В залог при прокате коньков принимается паспорт или 2000 рублей

В залог при прокате коньков принимается паспорт или 2000 рублей

Поделиться

С 17:30 на каток запустили всех желающих

С 17:30 на каток запустили всех желающих

Поделиться

По словам мэра Анатолия Локтя, в районах Новосибирска к 20 декабря будет открыто более 60 ледовых катков. Сам мэр на открытии на вопрос о том, катается ли он на коньках, сказал: «Я больше по лыжам».

По понедельникам каток открыт с 15:00 до 22:00 (в остальные дни недели с 11:00). Выдача коньков прекращается в 21:00 ежедневно

По понедельникам каток открыт с 15:00 до 22:00 (в остальные дни недели с 11:00). Выдача коньков прекращается в 21:00 ежедневно

Поделиться

На вершине ракеты стоит главная городская елка

На вершине ракеты стоит главная городская елка

Поделиться

Коньки можно надеть и в теплой раздевалке. Сегодня не холодно, поэтому некоторые переобуваются на скамейках

Коньки можно надеть и в теплой раздевалке. Сегодня не холодно, поэтому некоторые переобуваются на скамейках

Поделиться

Рядом с катком расположены теплые раздевалки. Пиковая нагрузка для катка порядка 500 человек. Администратор будет следить, чтобы людей на катке было не слишком много.

Всего на прокат могут выдать 150 пар коньков

Всего на прокат могут выдать 150 пар коньков

Поделиться

Прокат для взрослых посетителей будет стоить 156 рублей. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.

Новогоднюю елку высотой 21 метр <a href="https://ngs.ru/text/winter/2021/12/01/70289468/" class="_" target="_blank">зажгли</a> 1 декабря. На ней около 2000 игрушек

Новогоднюю елку высотой 21 метр зажгли 1 декабря. На ней около 2000 игрушек

Поделиться

Подготовка катка заняла две недели. На заливку ушло более 50 тонн воды

Подготовка катка заняла две недели. На заливку ушло более 50 тонн воды

Поделиться

Юноши пришли на лед со своими коньками. Говорят, долго ждали открытия, от дома сюда — рукой подать

Юноши пришли на лед со своими коньками. Говорят, долго ждали открытия, от дома сюда — рукой подать

Поделиться

Площадь Ленина опоясана праздничными гирляндами, а аллеи Театрального сквера и пространство перед елкой, как и в прошлые годы, станут излюбленным местом для фотографий.

Освещение Театрального сквера приносит ощущение предстоящего праздника

Освещение Театрального сквера приносит ощущение предстоящего праздника

Поделиться

Впервые каток у оперного театра появился в 2019 году, его открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». Таким образом каток приобрел общероссийскую известность. Его форма остается неизменной уже третий год.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Анатолий Локотьледовый катокновосибирский каток
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter