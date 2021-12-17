В Новосибирске открыли скандальный каток: фоторепортаж, где можно полюбоваться льдом сверху

Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске на площади Ленина официально заработал главный городской каток. В городе и за его пределами он известен своей нестандартной и, по некоторым оценкам, даже неприличной формой.
Наши корреспонденты побывали сегодня на праздничном открытии и посмотрели на лед снизу и сверху. Как они его увидели — смотрите в фоторепортаже.
Первыми на лед вступили воспитанницы Центра зимних видов спорта, они провели открытую тренировку, а затем — показательное выступление. Кстати, директор ЦЗВС Владимир Бочкарев — фигурант уголовного дела.
По словам мэра Анатолия Локтя, в районах Новосибирска к 20 декабря будет открыто более 60 ледовых катков. Сам мэр на открытии на вопрос о том, катается ли он на коньках, сказал: «Я больше по лыжам».
Рядом с катком расположены теплые раздевалки. Пиковая нагрузка для катка порядка 500 человек. Администратор будет следить, чтобы людей на катке было не слишком много.
Прокат для взрослых посетителей будет стоить 156 рублей. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.
Площадь Ленина опоясана праздничными гирляндами, а аллеи Театрального сквера и пространство перед елкой, как и в прошлые годы, станут излюбленным местом для фотографий.
Впервые каток у оперного театра появился в 2019 году, его открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». Таким образом каток приобрел общероссийскую известность. Его форма остается неизменной уже третий год.