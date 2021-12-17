В Новосибирске открыли скандальный каток: фоторепортаж, где можно полюбоваться льдом сверху

Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске на площади Ленина официально заработал главный городской каток. В городе и за его пределами он известен своей нестандартной и, по некоторым оценкам, даже неприличной формой.

Наши корреспонденты побывали сегодня на праздничном открытии и посмотрели на лед снизу и сверху. Как они его увидели — смотрите в фоторепортаже.