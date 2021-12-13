У скандального катка перед оперным театром в Новосибирске будет два открытия

В Новосибирске 17 декабря откроют скандальный каток перед оперным театром. В этом году он сохранит свою форму ракеты.
— С сегодняшнего дня планировали начать разглаживать лед, но погода внесла свои коррективы. Техническое открытие — в четверг, 16 декабря, и официальное — в пятницу, 17 декабря. Сейчас проводится тестирование катка, пригласили фигуристов. Они откатали, сказали, что всё в порядке. Осталось чуть-чуть доработать, — сообщил директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан.
Рядом с катком будут теплые раздевалки. Всего на прокат могут выдать 150 пар коньков. Пиковая нагрузка для катка порядка 500 человек. Администратор, как обещает Александр Вовкудан, будет следить, чтобы людей на катке было не слишком много.
Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сейчас в городе работают порядка 45 катков. К 20 декабря должны открыться елки и катки по всему городу.
Прокат для взрослых посетителей будет стоить 156 рублей. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.
Фотокорреспондент НГС побывал на рабочей площадке по заливке катка и запечатлел процесс создания ледяного основания.
В 2019 году ледовый каток у оперного театра открыли 20 декабря. Через несколько дней новосибирский фотограф Слава Степанов выложил его снимок с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, его прокомментировал журналист Юрий Дудь, а затем снимок показали в программе «Вечерний Ургант». В прошлом году каток сохранил свою форму, а ведущий с Первого канала спел о нем песню.