У скандального катка перед оперным театром в Новосибирске будет два открытия

В Новосибирске 17 декабря откроют скандальный каток перед оперным театром. В этом году он сохранит свою форму ракеты.

— С сегодняшнего дня планировали начать разглаживать лед, но погода внесла свои коррективы. Техническое открытие — в четверг, 16 декабря, и официальное — в пятницу, 17 декабря. Сейчас проводится тестирование катка, пригласили фигуристов. Они откатали, сказали, что всё в порядке. Осталось чуть-чуть доработать, — сообщил директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан.

Рядом с катком будут теплые раздевалки. Всего на прокат могут выдать 150 пар коньков. Пиковая нагрузка для катка порядка 500 человек. Администратор, как обещает Александр Вовкудан, будет следить, чтобы людей на катке было не слишком много.