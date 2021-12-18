В Новосибирске прекратил работу каток на площади Ленина — его открыли вчера

Сегодня, 18 декабря, в Новосибирске закрыли каток на площади перед оперным театром.
— Это связано с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, а также резким потеплением. Специалисты отмечают, что заливка площадки при таких условиях лишь повредит ледовое основание, — сообщает управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в городе -2 градуса. Каток возобновит работу, когда в Новосибирске похолодает и прекратится мокрый снег.
Заливку катка завершили накануне, 17 декабря. Его уже успели посетить первые горожане. Посмотрите в репортаже корреспондента НГС Виктора Бобровникова, как выглядит эта площадка и что там есть.