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В Новосибирске открылся огромный каток на Михайловской набережной: сколько стоит вход и прокат

Его открыли вчера вечером, когда температура снизилась

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Стоимость входа с человека — 100 рублей

Стоимость входа с человека — 100 рублей

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В Новосибирске открылся традиционный ежегодный каток на Михайловской набережной. Посетителей начали пускать вчера, 18 декабря, вечером, как только температура снизилась.

— Мы открылись вчера и готовы принимать гостей, — рассказали корреспонденту НГС по телефону проката коньков на набережной.

Площадь катка — 2300 кв. м. Он работает по будням с 12:00 до 22:00, по выходным — с 11:00 до 22:00. Стоимость входа — 100 рублей с человека, при этом катание безлимитное по времени.

Прокат коньков для взрослых — 180 рублей в час, для детей — 130 рублей в час. Безлимитных абонементов в этом году пока нет.

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Михайловская набережнаякаток
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