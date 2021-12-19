В Новосибирске открылся огромный каток на Михайловской набережной: сколько стоит вход и прокат

В Новосибирске открылся традиционный ежегодный каток на Михайловской набережной. Посетителей начали пускать вчера, 18 декабря, вечером, как только температура снизилась.
— Мы открылись вчера и готовы принимать гостей, — рассказали корреспонденту НГС по телефону проката коньков на набережной.
Площадь катка —
Прокат коньков для взрослых — 180 рублей в час, для детей — 130 рублей в час. Безлимитных абонементов в этом году пока нет.
Сегодня также возобновил свою работу и каток в центре города — напротив оперного театра. Вчера его закрывали из-за слишком теплой погоды.