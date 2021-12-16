Новосибирцев обязали предъявлять паспорт вместе с QR-кодом в барах и салонах красоты

Раньше отсутствие этого пункта вызывало много споров. Еще в ноябре в аккаунтах ночных клубов Новосибирска после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет. Юристы тогда же подтверждали, что без соответствующего документа, документ удостоверяющий личность требовать не могут. Теперь этот пробел устранен.