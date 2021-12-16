Новосибирцев обязали предъявлять паспорт вместе с QR-кодом в барах и салонах красоты

Новосибирцы теперь должны будут предъявлять документ удостоверяющий личность вместе с QR-кодом. В постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» внесли изменения, где прописали этот пункт. Документ опубликован сегодня, 16 декабря.
QR-код или другой заменяющий его по закону документ теперь должны «предъявляться гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина». Полный текст изменений можно прочитать здесь.
Согласно сервису Консультант.Плюс, документами удостоверяющими личность являются: паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ.
В постановлении не указана точная дата введения этого изменения, поэтому оно начинает действовать с момента опубликования, то есть с 16 декабря.
Напомним, что теперь QR-код нужен для посещений театров, кинотеатров, баров, ресторанов, кафе, павильонов зоопарка и аквапарка, а с 20 декабря он понадобится и в салонах красоты, банях, санаториях. Что можно показать вместо него вы можете прочитать здесь.
Раньше отсутствие этого пункта вызывало много споров. Еще в ноябре в аккаунтах ночных клубов Новосибирска после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет. Юристы тогда же подтверждали, что без соответствующего документа, документ удостоверяющий личность требовать не могут. Теперь этот пробел устранен.
На сайте правительства Новосибирской области сегодня опубликовали постановление губернатора Андрея Травникова со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.