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Манул из новосибирского зоопарка показал, как точит коготочки (ничего милее вы сегодня уже не увидите)

Забавный кот попал на видео

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После процедуры манул внимательно наблюдал за посетительницей, которая его снимала

После процедуры манул внимательно наблюдал за посетительницей, которая его снимала

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В новосибирском зоопарке манул решил продемонстрировать посетителям, как он ухаживает за своими коготочками. Маникюр пушистого дикого кота попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой. Она сняла его 7 декабря, во вторник.

Манул с удовольствием позировал для нее. Сначала кот вальяжно вышел из своего домика, поточил коготочки о деревяшку, а потом сел, смешно распушившись.

Манулы в Новосибирском зоопарке активизировались к зиме и стали чаще выходить к посетителям. Постоянной гостье учреждения Анне Новиковой в октябре удалось снять на видео это грациозное животное во время потягиваний.

Как они утеплились к зиме, вы можете подробно рассмотреть в нашем фоторепортаже. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.

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Новосибирский зоопаркманул
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