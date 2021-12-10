Манул из новосибирского зоопарка показал, как точит коготочки (ничего милее вы сегодня уже не увидите)

В новосибирском зоопарке манул решил продемонстрировать посетителям, как он ухаживает за своими коготочками. Маникюр пушистого дикого кота попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой. Она сняла его 7 декабря, во вторник.
Манул с удовольствием позировал для нее. Сначала кот вальяжно вышел из своего домика, поточил коготочки о деревяшку, а потом сел, смешно распушившись.
Манулы в Новосибирском зоопарке активизировались к зиме и стали чаще выходить к посетителям. Постоянной гостье учреждения Анне Новиковой в октябре удалось снять на видео это грациозное животное во время потягиваний.
Как они утеплились к зиме, вы можете подробно рассмотреть в нашем фоторепортаже. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.