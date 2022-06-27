Сибирячка прокатилась на моноколесе с котом-сфинксом на
плече — забавное путешествие сняли на видео
Очевидец заметил девушку с животным на улице Военной
26 июня новосибирец снял на видео девушку, которая ехала по улице Военной на моноколесе с кошкой на плечах.
— Вчера поехали на набережную через Военную. В районе 20:30–21:00, когда поднимались вверх в сторону Богаткова, увидели двух девушек на моноколесах. И у одной из них была кошка на плечах, она очень выделялась, — сообщил в редакцию НГС читатель Игорь.
На кадрах видно, что животное спокойно сидит на плечах у хозяйки. «О, это кошка, она путешествует! Обалдеть!» — воскликнул в этот момент Игорь.
Ранее НГС взял интервью у зоопсихолога Елены Клюсовец. Она рассказала о том, почему кошки считают людей глупыми, как выражают любовь и почему любят бегать по ночам.