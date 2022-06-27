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Сибирячка прокатилась на моноколесе с котом-сфинксом на плече — забавное путешествие сняли на видео

Очевидец заметил девушку с животным на улице Военной

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Кажется, кошка привыкла к таким поездкам

Кажется, кошка привыкла к таким поездкам

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26 июня новосибирец снял на видео девушку, которая ехала по улице Военной на моноколесе с кошкой на плечах.

— Вчера поехали на набережную через Военную. В районе 20:30–21:00, когда поднимались вверх в сторону Богаткова, увидели двух девушек на моноколесах. И у одной из них была кошка на плечах, она очень выделялась, — сообщил в редакцию НГС читатель Игорь.

На кадрах видно, что животное спокойно сидит на плечах у хозяйки. «О, это кошка, она путешествует! Обалдеть!» — воскликнул в этот момент Игорь.

Ранее НГС взял интервью у зоопсихолога Елены Клюсовец. Она рассказала о том, почему кошки считают людей глупыми, как выражают любовь и почему любят бегать по ночам.

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