Сибирячка прокатилась на моноколесе с котом-сфинксом на плече — забавное путешествие сняли на видео

26 июня новосибирец снял на видео девушку, которая ехала по улице Военной на моноколесе с кошкой на плечах.

— Вчера поехали на набережную через Военную. В районе 20:30–21:00, когда поднимались вверх в сторону Богаткова, увидели двух девушек на моноколесах. И у одной из них была кошка на плечах, она очень выделялась, — сообщил в редакцию НГС читатель Игорь.