«Перевели из реанимации»: врачи рассказали о состоянии мальчика, выпавшего с 8 этажа в Новосибирске

Состояние здоровья семилетнего мальчика, выпавшего с восьмого этажа в Новосибирске, значительно улучшилось. Его перевели из реанимации в обычное отделение для последующего лечения. Об этом НГС рассказал главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
— Действительно, мальчик переведен из реанимации в обычно отделение для дальнейшего лечения и последующей реабилитации. Его жизни ничего не угрожает, — сообщил Заблоцкий.
Напомним, 7-летний мальчик сорвался с балкона и упал на крышу подвального помещения в Октябрьском районе 16 сентября.
У пострадавшего диагностировали политравму, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов. Ранее врачи оценивали состояние ребенка, как тяжелое, за его жизнь боролись медики.
Ранее в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик. Ребенок выжил.