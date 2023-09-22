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«Перевели из реанимации»: врачи рассказали о состоянии мальчика, выпавшего с 8 этажа в Новосибирске

По словам медиков, сейчас жизни 7-летнего пострадавшего ничего угрожает

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Ранее спасатели раскрыли подробности несчастного случая

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Состояние здоровья семилетнего мальчика, выпавшего с восьмого этажа в Новосибирске, значительно улучшилось. Его перевели из реанимации в обычное отделение для последующего лечения. Об этом НГС рассказал главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

— Действительно, мальчик переведен из реанимации в обычно отделение для дальнейшего лечения и последующей реабилитации. Его жизни ничего не угрожает, — сообщил Заблоцкий.

Напомним, 7-летний мальчик сорвался с балкона и упал на крышу подвального помещения в Октябрьском районе 16 сентября.

У пострадавшего диагностировали политравму, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов. Ранее врачи оценивали состояние ребенка, как тяжелое, за его жизнь боролись медики.

Ранее в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик. Ребенок выжил.

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