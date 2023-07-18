Пятилетний мальчик выпал из окна в Татарске — его семью проверят следователи

Утром 18 июля в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик. Ребенок выжил, но находится в больнице.
— Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в городе Татарске, выпал пятилетний мальчик. С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в СК.
Татарские следователи начали проверку по факту случившегося.
— Предстоит выяснить обстоятельства, при которых ребенок был оставлен без присмотра, несмотря на то, что в квартире находились его родственники, — добавили в ведомстве.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что летом увеличивается количество случаев падения детей из окон. Чаще всего родители, находясь дома, оставляют детей без присмотра в одной из комнат с открытыми окнами. При этом москитная сетка не защищает детей от падения, а только провоцирует ребенка опираться на нее. Чтобы ребенок был в безопасности, окна надо оборудовать: детским замком на створку; ручкой с ключом; автоматическим кнопочным блокиратором или щелевым проветривателем.
В январе в Новосибирске запертыми в квартире оказались трое маленьких детей — дверь пришлось открывать спасателям. Инцидент произошел в доме на улице Забалуева в Ленинском районе.