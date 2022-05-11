Шесть детей выпали из окон с начала 2022 года — один ребенок погиб

В Новосибирске с начала 2022 года из окон выпало 6 детей. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, один ребенок погиб. Статистика мэрии показывает, что за весь 2021 год выпало 12 детей. Погиб также один ребенок.

— Ежегодно, особенно в летний период, увеличивается количество случаев падения детей из окон, их травматизма и гибели. Чаще всего родители, находясь дома, оставляют детей без присмотра в одной из комнат с открытыми окнами. Защита окон необходима в каждом доме, где есть дети, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.