СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняУ сибиряка изъяли электродетонатор
Все новости
Все новости

Шесть детей выпали из окон с начала 2022 года — один ребенок погиб

Дети чаще падают из окон летом

897
Смертельный случай произошел в Новосибирске 29 апреля

Смертельный случай произошел в Новосибирске 29 апреля

Поделиться

В Новосибирске с начала 2022 года из окон выпало 6 детей. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, один ребенок погиб. Статистика мэрии показывает, что за весь 2021 год выпало 12 детей. Погиб также один ребенок.

— Ежегодно, особенно в летний период, увеличивается количество случаев падения детей из окон, их травматизма и гибели. Чаще всего родители, находясь дома, оставляют детей без присмотра в одной из комнат с открытыми окнами. Защита окон необходима в каждом доме, где есть дети, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как объяснили специалисты департамента по социальной политике, москитная сетка не защищает детей от падения, а только провоцирует ребенка опираться на нее. Чтобы ребенок был в безопасности, окна надо оборудовать: детским замком на створку; ручкой с ключом; автоматическим кнопочным блокиратором или щелевым проветривателем.

Под окнами дома в Октябрьском районе Новосибирска нашли тело 3-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Инцидент произошел 29 апреля.

По теме (5)

детиокна
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2