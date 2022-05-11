Шесть детей выпали из окон с начала 2022 года — один ребенок погиб
Дети чаще падают из окон летом
В Новосибирске с начала 2022 года из окон выпало 6 детей. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, один ребенок погиб. Статистика мэрии показывает, что за весь 2021 год выпало 12 детей. Погиб также один ребенок.
— Ежегодно, особенно в летний период, увеличивается количество случаев падения детей из окон, их травматизма и гибели. Чаще всего родители, находясь дома, оставляют детей без присмотра в одной из комнат с открытыми окнами. Защита окон необходима в каждом доме, где есть дети, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как объяснили специалисты департамента по социальной политике, москитная сетка не защищает детей от падения, а только провоцирует ребенка опираться на нее. Чтобы ребенок был в безопасности, окна надо оборудовать: детским замком на створку; ручкой с ключом; автоматическим кнопочным блокиратором или щелевым проветривателем.
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