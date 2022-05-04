Тело 3-летнего ребенка нашли под окнами многоэтажки
Мальчик выпал из окна
Сегодня, 4 мая, под окнами дома в Октябрьском районе Новосибирска нашли тело 3-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что мальчик выпал из окна.
— Проводится проверка, — сказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
2 мая в Дзержинском районе Новосибирска под окнами дома нашли 6-летнюю девочку. Ребенок получил травму, его доставили в больницу. На мать составили административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.