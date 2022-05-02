6-летнюю девочку нашли под окнами
дома — матери грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей
Полиция проводит проверку
В Дзержинском районе Новосибирска под окнами дома нашли
В полиции уточнили, что проводят проверку.
— Прибывшим инспектором ПДН ОП
Санкции по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
В Новосибирской области продолжают поиски