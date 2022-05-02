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Тема дня6-летнюю девочку нашли под окнами дома
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6-летнюю девочку нашли под окнами дома — матери грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей

Полиция проводит проверку

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Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

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В Дзержинском районе Новосибирска под окнами дома нашли 6-летнюю девочку. Ребенок получил травму, его доставили в больницу. На мать составили административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

В полиции уточнили, что проводят проверку.

— Прибывшим инспектором ПДН ОП № 5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску в отношении матери малолетней составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О принятых сотрудниками полиции решениях уведомлены все службы системы профилактики Дзержинского района города Новосибирска, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Санкции по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

В Новосибирской области продолжают поиски 14-летней девочки. 29 апреля она собиралась поехать в больницу, но не доехала.

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