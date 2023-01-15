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Тема дняТрое детей ночью оказались одни заперты в квартире
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Младшей всего 2 года: в полночь трое малолетних детей оказались заблокированы в квартире без взрослых в Новосибирске

Вскрывать дверь пришлось спасателям

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Спасатели быстро справились со своей работой

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В Новосибирске в ночь на 15 января запертыми в квартире оказались трое маленьких детей — дверь пришлось открывать спасателям. Инцидент произошел в доме на улице Забалуева в Ленинском районе.

Как сообщили в группе «Спасатели МАСС в Новосибирске» во «ВКонтакте», вызов поступил в 23:52.

— Заблокирована дверь, в квартире трое малолетних детей. Доступ родителей в квартиру обеспечен. Девочки 8 и 2 лет и 4-летний мальчик переданы родителям. В медицинской помощи не нуждаются, — говорится в сообщении.

Спасатели закончили работу в 00:32.

В ту же ночь пришлось вызволять из запертой квартире еще одного маленького ребенка но уже в доме на улице Ветлужской в Советском районе. Вызов поступил в 00:48.

— Заблокирована дверь, в квартире малолетний ребенок. Доступ в квартиру обеспечен. Мальчик 5 лет передан матери, в медицинской помощи не нуждается, — добавили спасатели.

Вчера в поселке Кудряши Новосибирской области собака провалилась в подпол. Хозяйке пришлось вызывать спасателей.

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