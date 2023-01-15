Младшей всего 2 года: в полночь трое малолетних детей оказались заблокированы в квартире без взрослых в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на
Как сообщили в группе «Спасатели МАСС в Новосибирске» во «ВКонтакте», вызов поступил в 23:52.
— Заблокирована дверь, в квартире трое малолетних детей. Доступ родителей в квартиру обеспечен. Девочки 8 и 2 лет и
Спасатели закончили работу в 00:32.
В ту же ночь пришлось вызволять из запертой квартире еще одного маленького ребенка но уже в доме на улице Ветлужской в Советском районе. Вызов поступил в 00:48.
— Заблокирована дверь, в квартире малолетний ребенок. Доступ в квартиру обеспечен. Мальчик 5 лет передан матери, в медицинской помощи не нуждается, — добавили спасатели.
Вчера в поселке Кудряши Новосибирской области собака провалилась в подпол. Хозяйке пришлось вызывать спасателей.