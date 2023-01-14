«У пожилой хозяйки не было сил»: собака провалилась в подпол — ее доставали спасатели

В поселке Кудряши Новосибирской области собака провалилась в подпол. Хозяйке пришлось вызывать спасателей НПСО.
— 13 января в 16:00 на телефон дежурной смены спасателей НПСО поступил вызов. Дежурная смена выдвинулась к месту происшествия в поселок Кудряши, где домашняя собака провалилась в подпол. У пожилой хозяйки не было сил, чтобы извлечь домашнего любимца, — рассказали в НПСО.
Спасатели связали из веревки грудную обвязку и достали собаку.
В Новосибирске 16-летнюю девушку избили после того, как она сделала замечание мужчине, который выгуливал хаски.