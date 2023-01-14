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«У пожилой хозяйки не было сил»: собака провалилась в подпол — ее доставали спасатели

Сотрудники НПСО связали грудную обвязку из веревки

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Инцидент произошел 13 января

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В поселке Кудряши Новосибирской области собака провалилась в подпол. Хозяйке пришлось вызывать спасателей НПСО.

— 13 января в 16:00 на телефон дежурной смены спасателей НПСО поступил вызов. Дежурная смена выдвинулась к месту происшествия в поселок Кудряши, где домашняя собака провалилась в подпол. У пожилой хозяйки не было сил, чтобы извлечь домашнего любимца, — рассказали в НПСО.

Спасатели связали из веревки грудную обвязку и достали собаку.

В Новосибирске 16-летнюю девушку избили после того, как она сделала замечание мужчине, который выгуливал хаски.

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КудряшиСобакаСпасатели
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