Сибиряк избил 16-летнюю школьницу за то, что она попросила его выгуливать хаски на поводке

— Ему сделали замечание о том, что собак нужны выгуливать на поводке или хотя бы находиться с ними рядом, в ответ мужчина начал оскорблять сестру, бить поводом. Когда она начала уходить в сторону подъезда, он догнал ее, прижал к стене и нанес удар кулаком в лицо, швырял ее за куртку и продолжал выражаться нецензурной бранью, — рассказала родственница школьницы.

