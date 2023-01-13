Сибиряк избил 16-летнюю школьницу за то, что она попросила его выгуливать хаски на поводке

В Новосибирске 16-летнюю девушку избили после того, как она сделала замечание мужчине, который выгуливал хаски. Перед этим крупная собака напала на йоркширского терьера, с которым гуляла школьница. В результате у пострадавшей сломан нос, написано заявление в полицию.
Инцидент произошел около полудня 11 января на улице лейтенанта Амосова в Пашино. Девушка вышла во двор прогуляться с питомцем, там на маленькую собачку напал крупный пес породы хаски, который бегал без поводка и без намордника. Школьнице удалось отбить йорка, затем она сделала замечание мужчине, который гулял с хаски. Он в ответ бросился на девушку, сообщила сестра потерпевшей.
— Ему сделали замечание о том, что собак нужны выгуливать на поводке или хотя бы находиться с ними рядом, в ответ мужчина начал оскорблять сестру, бить поводом. Когда она начала уходить в сторону подъезда, он догнал ее, прижал к стене и нанес удар кулаком в лицо, швырял ее за куртку и продолжал выражаться нецензурной бранью, — рассказала родственница школьницы.
Позже медики диагностировали у пострадавшей перелом носа со смещением. На нападавшего написано заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в тот же день участковый задержал 37-летнего ранее судимого жителя Бердска: он приехал в Пашино к своей знакомой и выгуливал ее собаку. Это он напал на девушку и ударил ее.
— После прохождения лечения потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в полиции.
Редакция НГС попыталась связаться с родителями пострадавшей девушки, но на сообщения в соцсетях они не ответили.
9 января в Кольцово маламут напал на школьника в наукограде Кольцово. После инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.