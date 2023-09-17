Был за ограждением и пытался залезть на балкон: как семилетний мальчик выпал с восьмого этажа в Новосибирске

Спасатели раскрыли подробности, как семилетний мальчик выпал с восьмого этажа в Новосибирске. Он стоял за ограждением и пытался залезть обратно на балкон.
Как сообщили в официальном телеграм-канале «Спасатели МАСС», мальчика заметил мужчина, который проходил мимо дома на улице Выборной. По указанному адресу сразу же выехали спасатели.
— К сожалению, ребенок сорвался с балкона и упал на крышу подвального помещения. Ребенка спасло то, что крыша была покрыта профлистом, тем самым она сработала как «подушка». Ребенок находился в сознании, но получил переломы, — сообщают спасатели.
Спасатели и бригада скорой помощи оказали семилетнему мальчику первую помощь. Ребенок был один дома, без присмотра взрослых.
Ранее врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий сообщил НГС, что состояние мальчика оценивается как тяжелое, за его жизнь борются медики. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов.
Спасатели также предупредили о том, что необходимо проводить с детьми профилактические беседы и не оставлять малышей в квартире одних.
В июле в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик.