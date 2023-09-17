Был за ограждением и пытался залезть на балкон: как семилетний мальчик выпал с восьмого этажа в Новосибирске

Спасатели раскрыли подробности, как семилетний мальчик выпал с восьмого этажа в Новосибирске. Он стоял за ограждением и пытался залезть обратно на балкон.

Как сообщили в официальном телеграм-канале «Спасатели МАСС», мальчика заметил мужчина, который проходил мимо дома на улице Выборной. По указанному адресу сразу же выехали спасатели.