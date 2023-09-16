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СрочноСостояние ребенка, выпавшего с 8-го этажа
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«За его жизнь борются медики»: стало известно состояние ребенка, выпавшего с 8-го этажа

Мальчик находится под наблюдением врачей

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У ребенка диагностировали поведения внутренних органов и костей

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В Новосибирске днем 16 сентября 7-летний мальчик выпал из окна квартиры на 8-м этаже. Ребенок выжил и находится в больнице. Как сообщил НГС главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, состояние мальчика оценивается как тяжелое, сейчас за его жизнь борются медики.

— Ребенка в больницу доставили машиной скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Мальчик находится в отделении реанимации, где ему оказана первая реанимационная помощь. Проведена вся необходимая диагностика для выявления всех повреждений. В данный момент ребенком занимается группа врачей: реаниматологи, травматологи, хирурги. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Сейчас за его жизнь борются медики, — пояснил главврач.

По словам медика, у мальчика диагностировали политравму, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов.

Ранее в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик. Ребенок выжил, но находится в больнице.

Выпал из окнаПострадал ребенокНовосибирск
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