Как прорастить авокадо, манго и маш: советы для тех, кто заскучал и хочет поэкспериментировать

У авокадо широкие и яркие листья, поэтому с декоративной точки зрения растение очень привлекательно. Тропическое дерево потребует от вас частого полива и температуры дома не менее +22 градусов, а лучше выше +25 градусов.

— Можно купить любое авокадо в супермаркете, почистить и взять косточку. Мы ее просто посадили в землю и поливали. Прорастает очень долго, но потом очень быстро растет. Но многие советуют сначала прорастить, — подчеркнула агроном.

У косточки должна быть целой коричневая оболочка. Ее нужно проткнуть с узкой стороны зубочистками, создав своеобразные распорки, и положить на край банки с водой, чтобы косточка погружалась в воду только нижней частью. Плод прорастает примерно за четыре недели. Банка должна стоять на солнце на подоконнике, менять воду нужно каждые пять дней.