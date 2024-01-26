Как прорастить авокадо, манго и маш: советы для тех, кто заскучал и хочет поэкспериментировать

На дворе конец января, и до открытия полноценного дачного сезона с высадкой рассады, прополкой грядок и борьбой с вредителями еще далеко. Если вам стало скучно или вы хотите поэкспериментировать — предлагаем вам несколько очень модных культур, которые можно прорастить дома. Урожая от них ждать не стоит, но удивить соседку словами «а у меня дома манго в горшке» точно получится.
Как прорастить авокадо
Вырастить авокадо дома и собирать с него плоды мечтают многие, особенно когда видят цены на этот фрукт. Но такой эксперимент вряд ли увенчается успехом, хотя будет точно увлекательным.
Авокадо или персея американская любит теплый климат. Это вечнозеленое быстрорастущее дерево с мощной корневой системой, раскидистой кроной, которое достигает в высоту 20 метров.
— Чтобы собирать урожай, боюсь представить, какого размера должна быть кадка, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — У меня был опыт выращивания авокадо в огромной кадке. Прорастить его легко, только толку никакого. Да и плоды созревают очень долго — от полугода.
У авокадо широкие и яркие листья, поэтому с декоративной точки зрения растение очень привлекательно. Тропическое дерево потребует от вас частого полива и температуры дома не менее +22 градусов, а лучше выше +25 градусов.
— Можно купить любое авокадо в супермаркете, почистить и взять косточку. Мы ее просто посадили в землю и поливали. Прорастает очень долго, но потом очень быстро растет. Но многие советуют сначала прорастить, — подчеркнула агроном.
У косточки должна быть целой коричневая оболочка. Ее нужно проткнуть с узкой стороны зубочистками, создав своеобразные распорки, и положить на край банки с водой, чтобы косточка погружалась в воду только нижней частью. Плод прорастает примерно за четыре недели. Банка должна стоять на солнце на подоконнике, менять воду нужно каждые пять дней.
При прорастании косточка дает и росток, и корни одновременно. Как только растение достигнет 10–15 сантиметров, его можно сажать в горшок. Авокадо любит питательную, плодородную почву, на дне горшка должен быть дренаж.
Как прорастить манго
В южной части России в открытом грунте, может, и есть шанс получить плоды манго, но в домашних условиях рассчитывать не на что. Манго или мангифера, как и авокадо, — мощное вечнозеленое тропическое растение. Дерево обычно достигает высоты около 25–30 метров.
— У манго очень мощные корни, которые уходят вглубь на 3–4 метра, — предупредила агроном.
Растению требуется много света, влаги и тепла. В квартире придется создать тропики, чтобы оно прожило хотя бы год, а также поставить внушительный горшок.
Если вам скучно и хочется хвастаться перед знакомыми домашним манго, пусть и просто небольшим деревцем, то для посадки потребуется спелый плод. Косточку нужно раскрыть и достать внутреннее семя, снять черную пленку и замотать во влажную марлю. Кладем все на тарелку и ставим на подоконник. Нужно регулярно увлажнять косточку в марле. При сухом воздухе в квартире придется делать это каждый день.
Косточка прорастает за 3–4 недели, при размере ростка в 2–3 сантиметра его можно пересадить в питательный и рыхлый грунт. На дне горшка обязателен дренаж. Для роста манго требуется температура в +22...+25 градусов, регулярный полив и увлажнение воздуха.
Как вырастить микрозелень в домашних условиях
Микрозелень стала популярна несколько лет назад и до сих пор востребована — ее используют во множестве блюд.
— Сейчас есть и готовые комплекты, и просто семена для тех, кто хочет попробовать свои силы в выращивании чего-то полезного, — отметила Людмила Шубина. — Это для тех, кто не имеет дачи или заскучал.
Чаще всего проращивают горчицу, редис, чечевицу, кресс-салат и другие популярные культуры. Для этих целей нельзя брать фасоль — ее ростками можно отравиться.
Обычно специальный контейнер состоит из горшка и сетки. Нужно налить воду, а сверху поставить сетку, куда высыпать семена. Вода должна едва касаться их, чтобы все в итоге не забродило. Семена можно высыпать на питательный грунт или вермикулит.
Зелень срезают, когда появляются два настоящих листка — на это у семян уходит от одной до двух недель в зависимости от культуры. Все это время почву нужно умеренно увлажнять. После срезки корни убирают, засыпают новый грунт или заливают свежую воду и все по новой.
Выращивать микрозелень не так трудно, как кажется. Мы справились с этим даже в редакции.
Как прорастить пшеницу и маш в домашних условиях
Не менее популярна пророщенная пшеница и маш. Сделать это даже проще, чем выращивать микрозелень. В случае с проращиванием не нужен грунт — важно не упустить время, чтобы семена просто не стухли.
Пшеницу нужно промыть, залить чистой водой примерно на 1–2 сантиметра выше зерен и неплотно накрыть крышкой. Через 12 часов зерна нужно снова промыть. После этого оставьте влажные зерна в тарелке в темном месте под неплотной крышкой, и через 12 часов они проклюнутся. Если хочется, чтобы ростки были больше, то можно еще раз аккуратно промыть зерна и оставить еще на 12 часов.
Маш проращивать тоже не сложно. Бобы нужно промыть, так же как пшеницу залить водой и оставить на 8 часов. Затем снова промыть и выложить на блюдо. Нужно следить, чтобы бобы оставались влажными, и через 8–12 часов пророщенный продукт готов к употреблению.
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