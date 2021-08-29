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В Новосибирске придумали особенные теплицы для микрозелени. НГС взял редиску и неделю смотрел, как она растет под музыку

Мы сравнили разработку стартапа с обычным методом домашнего выращивания зелени

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Мода на микрозелень началась в США в <nobr class="_">60-х</nobr> годах. В России ее сперва начали использовать в ресторанах — шеф-повара добавляли микрозелень в разные блюда. Постепенно этот прием пошел в массы

Мода на микрозелень началась в США в 60-х годах. В России ее сперва начали использовать в ресторанах — шеф-повара добавляли микрозелень в разные блюда. Постепенно этот прием пошел в массы

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Новосибирский стартап придумал теплицы для домашнего выращивания микрозелени

Вдохновившись японскими разработками, новосибирский стартап придумал специальные боксы для выращивания микрозелени. В такую теплицу нужно просто положить семена, а через неделю получить хрустящий продукт. Корреспондент НГС Алина Каур вырастила в инновационном боксе микроредиску, а чтобы понять разницу, попробовала вырастить полезную зелень в домашних условиях. Действительно ли полезна микрозелень? Сколько граммов необходимо съедать в день? И что мы получили в результате эксперимента? Все подробности — в нашем материале.

Как новосибирцы изобрели особенную теплицу для микрозелени

Новосибирская компания «Сити-Сад» разработала автоматизированные домашние теплицы для выращивания микрозелени. По словам разработчиков стартапа, пользователю нужно просто выложить семена на мембрану, поместить в бокс и через неделю получить готовый продукт.

Главный секрет этого способа выращивания заключается в применении гидрогелевой мембраны. Технологию разработал японец Юити Мори. Новосибирский предприниматель Владимир Свинаренко познакомился с Юити Мори во время командировки в Японию несколько лет назад.

— Это уникальная в своем роде разработка. Ее основатель — бывший доктор. Когда ему было за 60, он основал стартап Mebiol — мужчина перенес применение медицинского гидрогеля в сельское хозяйство. История началась порядка 10 лет назад. Они разработали технологию производства гидрогелевой мембраны и технологии ее использования в промышленном сельском хозяйстве, в тепличном выращивании овощей, — рассказывает основатель новосибирского стартапа Владимир Свинаренко.

Стоимость умного прибора — 35 тысяч рублей. Основатели стартапа рассказали, что цена на похожие приборы может достигать 100 тысяч рублей

Стоимость умного прибора — 35 тысяч рублей. Основатели стартапа рассказали, что цена на похожие приборы может достигать 100 тысяч рублей

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Как сообщается на официальном сайте японской компании Mebiol, их технология позволяет осваивать непригодные для ведения сельского хозяйства земли и выращивать растения в условиях нехватки воды. Зелень растет на тонкой пленке из гидрогеля, которая поглощает воду и питательные вещества через свои многочисленные нанопоры, но блокирует микробы и вирусы. Так пленка обеспечивает здоровый рост растений. Низкое потребление воды, связанное с гидрогелевыми свойствами пленки, ускоряет синтез сахара, аминокислот, что приводит к высокой сладости и питательности.

Компания «Сити-Сад» зарегистрирована в декабре 2015 года в Республике Мордовии в Саранске. Она занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, выращивает рассаду и разрабатывает компьютерное ПО, а также торгует осветительными приборами в специализированных магазинах. Генеральный директор — Владимир Свинаренко. Учредители «Сити-Сад» с 2017 года — два юрлица: ООО «Сигма.Новосибирск» и ООО «Центр Нанотехнологий и Наноматериалов Республики Мордовия». Прошлый, 2020 год «Сити-Сад» закрыл с чистым убытком в 1,1 миллион рублей.

Новосибирский стартап по итогам прошлого года ничего не заработал, поскольку выручка фактически составила 0 рублей.

— Мы ничего не продали, потому что у нас не было промышленного образца, мы проводили тестирование и доработку. Первые продажи стартанули в марте этого года, — рассказал Владимир Свинаренко. — Компания зарегистрирована в Саранске, но всю деятельность мы ведем в Новосибирске, в Академгородке. У нас два инвестора — два технологических центра, 50 на 50.

Эксперимент НГС: как вырастить микрозелень и какой у нее вкус

Журналист протестировала умную систему и попробовала вырастить микрозелень в редакции НГС. Подготовка к посадке проходит в несколько этапов. Сперва поддон наполняется водой — требуется около 0,5 л.

Главное отличие такого способа выращивания заключается в том, что семена прорастают при минимальном количестве воды

Главное отличие такого способа выращивания заключается в том, что семена прорастают при минимальном количестве воды

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Затем выложили семена редиски на картридж с мембраной и распределили их по поверхности с помощью лопатки.

Распределение семян еще и медитативный процесс

Распределение семян еще и медитативный процесс

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Владимир рассказывает, что японцы сконцентрировали свое внимание на выращивании овощей, он же захотел заняться выращиванием микрозелени.

— Мне понравилась эта технология. Только я хотел применять мембрану в портативных устройствах. Мы с ними об этом договорились, что будем заниматься этим в России, получили эксклюзивное право на Россию и СНГ, занялись доработкой и применением. Первые шаги мы начали делать три года назад, — объясняет Владимир.

Поддон с семенами помещается в бокс, затем пользователь выставляет необходимую программу, закрывает дверцу бокса и наблюдает за ростом растений в течение недели

Поддон с семенами помещается в бокс, затем пользователь выставляет необходимую программу, закрывает дверцу бокса и наблюдает за ростом растений в течение недели

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Отличие такого способа выращивания заключается в том, что семена прорастают при минимальном количестве воды.

— Содержание микроэлементов и полезных веществ в зависимости от культуры в 2,5–3 раза выше, чем на традиционной гидропонике. Это происходит за счет достаточно скромного потребления воды в процессе выращивания. Мы не напитываем семечко водой и микроэлементами — мы, наоборот, концентрируем всё полезное, что находится в семени, позволяем ему раскрыться. Поэтому получаем достаточно яркий и концентрированный вкус. При этом корни растений остаются абсолютно сухими. Выращенную за неделю зелень можно сразу класть в тарелку, она полностью готова к употреблению. Ее даже мыть не надо, — говорит предприниматель.

Мы неделю снимали рост микроредиски на камеру. Каждые 12 часов в боксе менялось освещение, а также играла классическая музыка — считается, что так растения лучше растут. Посмотрите завораживающее видео.

Спустя неделю мы увидели, насколько выросли растения и какой получился результат.

У микроредиски получился концентрированный и «хрустящий» вкус

У микроредиски получился концентрированный и «хрустящий» вкус

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Журналисты НГС попробовали микроредиску и поделились своими впечатлениями:

— Очень интенсивные вкус и аромат, к тому же хорошо подходит как украшение для различных блюд.

— Мне понравилось, не ожидал, что у молодых росточков будет такой знакомый вкус редиса. Такая зелень — отличное решение для летних салатов и не только. Также отлично подходит для украшения закусок к столу.

При таком способе выращивания не стоит ожидать, что из микроредиски со временем вырастет корнеплод

При таком способе выращивания не стоит ожидать, что из микроредиски со временем вырастет корнеплод

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— Свежо и вкусно, вкус насыщенный, сразу чувствуется, что это редис. Отдельно хочу сказать, что я не очень люблю добавлять редиску в салаты, потому что ее нужно мыть и чистить. А такой формат избавил бы от этих проблем.

— Очень вкусно, мне понравилось! Подумала, что тоже хочу повыращивать что-то такое дома.

За неделю микрозелень выросла примерно на два сантиметра

За неделю микрозелень выросла примерно на два сантиметра

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Пробуем вырастить микрозелень другим способом — за 200 рублей


Мы продолжили эксперимент: решили вырастить микрозелень на гидропонике и сравнить. На одном из маркетплейсов мы заказали небольшую систему для выращивания микрозелени. Набор обошелся в 199 рублей.

В наборе были семена редиса, контейнер и крышка для выращивания

В наборе были семена редиса, контейнер и крышка для выращивания

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Гидропоника — способ выращивания растений без почвы.

Перед началом эксперимента в емкость мы налили воду так, чтобы верхняя подложка стала влажной

Перед началом эксперимента в емкость мы налили воду так, чтобы верхняя подложка стала влажной

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Затем выложили семена, распределили их равномерно по поверхности и закрыли крышкой. Как сказано в инструкции, когда семена дорастут до крышки, ее нужно будет снять

Затем выложили семена, распределили их равномерно по поверхности и закрыли крышкой. Как сказано в инструкции, когда семена дорастут до крышки, ее нужно будет снять

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В процессе роста подливать воду в емкость не требуется. На второй день семена проросли. А через неделю пришло время снимать урожай микроредиски. Стебли имели характерный розовый окрас, напоминающий цвет редиски. Вкус был острый, водянистый, но не такой «хрустящий», как при выращивании в боксе.

За неделю микроредиска выросла на 6–7 сантиметров

За неделю микроредиска выросла на 6–7 сантиметров

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Микрозелень полезнее обычной?

Как объяснила диетолог Анна Тыщенко, к микрозелени относятся маленькие ростки съедобных трав (например: кресс-салат, базилик), овощей (например: свекла, редис), круп (например: гречка, пшеница), бобовых (например: горох, чечевица) и некоторых цветов (например: клевер, подсолнух), срезанные в возрасте от 7 до 20 дней после всхода.

По словам диетолога, микрозелень сейчас приобретает популярность в сфере здорового образа жизни как суперфуд (полезные для здоровья продукты. — Прим. ред.).

— Есть мнение, что полезных веществ в микрозелени как минимум в 4 раза больше, чем в зрелых аналогах растений. Каких-то больших исследований на тему того, что микрозелень намного полезнее привычной нам зелени, нет. Концентрация тех или иных витаминов зависит от вида растения и может меняться по мере созревания, — уточняет диетолог.

Анна отмечает, что микрозелень полезна в той же мере, что и обычные зелень и овощи, так как в ней содержатся клетчатка, витамины и минералы.

— Целевые значения количества рекомендуемого потребления клетчатки могут варьироваться по всему миру, но в среднем это 20–30 грамм для взрослого человека. Это примерно 5 порций овощей, зелени и фруктов размером с собственный кулак. Если в это количество будет входить микрозелень, то почему бы и нет? — считает диетолог.

Но есть некоторые противопоказания. Так, употребление свежих овощей и фруктов без термической обработки, в том числе микрозелени, противопоказано в стадии обострения некоторых заболеваний ЖКТ (язва, гастрит, колит и др.).

СЮЖЕТ

Интересно про еду

— Сейчас идет не только тренд, но люди делают на этом деньги. Это отличный маркетинговый ход — продавать молодую зелень и говорить, что она в десятки раз полезнее обычной. Лично я микрозелень наблюдаю в качестве украшения блюд при подаче в кафе, ресторанах. Видела в магазине несколько раз. Сама не покупаю, стоимость не знаю (но, видимо, дороже). Ем обычную зелень и стараюсь ее разнообразить (укроп, петрушка, салат), — говорит Анна.

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