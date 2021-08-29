Как новосибирцы изобрели особенную теплицу для микрозелени

Новосибирская компания «Сити-Сад» разработала автоматизированные домашние теплицы для выращивания микрозелени. По словам разработчиков стартапа, пользователю нужно просто выложить семена на мембрану, поместить в бокс и через неделю получить готовый продукт.

Главный секрет этого способа выращивания заключается в применении гидрогелевой мембраны. Технологию разработал японец Юити Мори. Новосибирский предприниматель Владимир Свинаренко познакомился с Юити Мори во время командировки в Японию несколько лет назад.



— Это уникальная в своем роде разработка. Ее основатель — бывший доктор. Когда ему было за 60, он основал стартап Mebiol — мужчина перенес применение медицинского гидрогеля в сельское хозяйство. История началась порядка 10 лет назад. Они разработали технологию производства гидрогелевой мембраны и технологии ее использования в промышленном сельском хозяйстве, в тепличном выращивании овощей, — рассказывает основатель новосибирского стартапа Владимир Свинаренко.