Мы попросили диетологов назвать самые полезные овощи — вот что они ответили

Репа



Репа появилась в человеческом рационе даже раньше скрепной картошки. И эксперты Роспотребнадзора уверены, что абсолютно не зря. В репе содержатся витамины А, С, Е, РР и группы В. По части минералов — кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод.



— Репа содержит легко усваиваемые полисахариды, клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника, что делает репу хорошим диетическим блюдом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Кроме того, репа — уникальный источник глюкорафанина, растительного аналога сульфорофана, который обладает противораковыми свойствами. Кроме как в репе этот элемент можно найти разве что в капусте. А еще репа присутствует в скандинавской диете, которая входит в топ-5 диет, которые помогут сбросить лишний вес.