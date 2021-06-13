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Мы попросили диетологов назвать самые полезные овощи — вот что они ответили

О некоторых из них мы совершенно зря забываем

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Продавец может нахваливать все овощи. Но верить лучше специалистам по питанию, а не по продажам

Продавец может нахваливать все овощи. Но верить лучше специалистам по питанию, а не по продажам

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют каждый день съедать минимум пять порций фруктов и овощей — примерно 400 граммов. Специалисты не устают доказывать, что именно такое количество свежих овощей и фруктов снижает риск развития многих неинфекционных заболеваний и дает организму достаточное количество клетчатки. При этом советуют употреблять максимально разнообразные продукты, расширять привычный ассортимент и дать второй шанс репе, тыкве и брокколи.

Мы задали четырем экспертам по питанию вопрос, какой овощ они считают самым полезным, и вот что они ответили.

Репа

Репа появилась в человеческом рационе даже раньше скрепной картошки. И эксперты Роспотребнадзора уверены, что абсолютно не зря. В репе содержатся витамины А, С, Е, РР и группы В. По части минералов — кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод.

— Репа содержит легко усваиваемые полисахариды, клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника, что делает репу хорошим диетическим блюдом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Кроме того, репа — уникальный источник глюкорафанина, растительного аналога сульфорофана, который обладает противораковыми свойствами. Кроме как в репе этот элемент можно найти разве что в капусте. А еще репа присутствует в скандинавской диете, которая входит в топ-5 диет, которые помогут сбросить лишний вес.

Полезные свойства репы

Полезные свойства репы

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Кстати, полезнее всего сырая репа. Однажды диетологи рассказали, какая температура убивает витамины в еде, и репы эти правила тоже касаются. Но и в приготовленном варианте репа своих полезных качеств окончательно не растеряет. Из нее можно готовить супы, ее можно запекать (и получить питательное и одновременное диетическое блюдо) и парить (такой метод сохраняет максимальное количество полезных элементов).

Брокколи

Исследователи Университета Иллинойса однажды выяснили, что брокколи, если есть ее три-четыре раза в неделю, — отличная профилактика диабета, болезней сердца и астмы. Но если бы она славилась только этим.

Брокколи — богатый источник витаминов, клетчатки, фолиевой кислоты, калия, фосфора, железа и других полезных веществ. Она помогает улучшить зрение, укрепляет кости и суставы, очищает организм, способствует похудению — список можно продолжать очень долго.

Диетологи вообще советуют почаще обращать внимание на зеленые овощи

Диетологи вообще советуют почаще обращать внимание на зеленые овощи

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Итальянские ученые, например, объяснили, что на зрение брокколи влияет, в частности, благодаря входящим в ее состав каротиноидам — лютеину и зеаксантину, которые накапливаются в сетчатке глаза. Эти пигменты не только повышают остроту зрения, но и улучшают контрастность и чувствительность глаз к яркому свету. Также лютеин помогает поглощать вредное синее излучение от экранов гаджетов и нейтрализует воздействие свободных радикалов, которые разрушают сетчатку. Именно лютеин придает брокколи темно-зеленый цвет. Ученые уверены: регулярное употребление брокколи предотвращает катаракту и снижает риск возрастной потери зрения.

Также брокколи — прекрасный диетический овощ. В 100 граммах этой капусты содержится всего 34 ккал. Кроме того, она ускоряет обмен веществ, а за счет калия и натрия нормализует водно-солевой баланс в организме.

— Брокколи, как и все зеленые овощи, лучше усваиваются нашим организмом, — говорит персональный фитнес-тренер Артем Савин. — Благодаря высокому содержанию клетчатки хорошо разгружается пищеварительная система. Они способны вычищать стенки кишечника, запуская обмен веществ и улучшая работу желудочно-кишечного тракта. Все зеленые овощи низкокалорийные, отлично подходят тем людям, которые хотят похудеть.

Полезна брокколи и для кожи. В ней содержится целый комплекс важных для этого природных антиоксидантов. В том числе бета-каротин, витамины C и E, которые улучшают здоровье кожи и помогают замедлить процессы старения. Аскорбиновая кислота в составе брокколи способствует выработке коллагена — основного белка кожи, который уменьшает морщины, повышает ее эластичность и упругость.

Тыква

Мало того что тыква способствует похудению и предотвращает онкологические заболевания, так еще и печень ее просто обожает. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

Шесть полезных эффектов тыквы

Шесть полезных эффектов тыквы

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— Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника. А еще в тыкве есть аминокислота L-аргинин, благодаря которой тыква занимает почетное место в списке продуктов, которые разжигают страсть.

Помидор

Помидоры входят в топ продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок, но нельзя сказать, что они однозначно вредные. Просто всему свое время.

Помидоры хороши хотя бы тем, что они примерно на 94% состоят из воды. Это пригодится тем, кто хочет похудеть. Также они содержат органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов. Плюс за насыщенный красный цвет помидоров отвечает не что иное, как ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами. В свежих томатах (в зависимости от яркости окраски) его количество достигает 50 мг/кг.

Чем полезны помидоры

Чем полезны помидоры

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— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Благодаря бета-каротину помидоры укрепляют слизистые и защищают организм от заболеваний. Бета-каротин — это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма независимо от вида антигенов, то есть действует неспецифично. Вместе с тем есть люди, которым на помидоры лучше не налегать.

— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.

Баклажан

Баклажан — это низкокалорийный продукт, богатый витаминами группы В, витаминами С, РР и каротином. Также в нём есть необходимые организму минеральные вещества, например калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор.

Баклажаны препятствуют образованию холестерина, хороши для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками. Кроме того, диетологи рекомендуют не забывать о баклажанах людям с кишечными и желудочными заболеваниями.

Вот чем полезен баклажан

Вот чем полезен баклажан

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Витамин С, содержащийся в баклажанах, защищает организм от инфекций и простуд. Витамины группы В отлично укрепляют нервную систему, способствуют избавлению от бессонницы и депрессии. Баклажаны полезны для кожи, так как способствуют сохранению в ней влаги, а значит и избавлению от морщин. Полезные вещества, которыми богаты плоды, помогают тканям регенерироваться, а кожным покровам — избавляться от мелких ранок.

Благодаря содержанию в синих плодах железа, цинка и марганца, они показаны при малокровии и особенно полезны тем, у кого проблемы с сосудистой системой и сердцем. Баклажаны разрешены в строгой диете при сахарном диабете и после перенесенного инсульта.

При этом лучше выбирать молодые баклажаны. В перезрелых будет слишком много соланина.

— Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица, — говорит Ирина Бородина. — Если в баклажане соланина слишком много, то это может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода. Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать.

СЮЖЕТ

Интересно про еду

Молодые баклажаны легко узнать по состоянию кожицы и плодоножки. Коричневая плодоножка — явный признак того, что баклажан сорвали давно. Кожица должна быть без коричневых пятен, молодой баклажан не бывает морщинистым и сухим, скользким или мягким. Ну на такое никакой разумный человек и не посмотрит, ведь чаще всего мы выбираем продукты в первую очередь глазами.

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