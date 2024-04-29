Время заняться садом: чем обработать весной деревья от болезней и как правильно обрезать смородину с малиной

Все самые важные работы в саду нужно закончить до того, как нарастут листья Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











До того как распустятся почки и начнут активно расти листья, в плодовом саду нужно провести обрезку и подкормку всех культур. Разбираемся, чем обработать растения, какой элемент нужно обязательно внести в почву, а также как правильно обрезать кустарники.

Чем обработать деревья весной от болезней

Главный помощник дачника весной в саду — это раствор мочевины. Это отличный фунгицид, как и бордоская жидкость. Пока почки не распустились нужно обработать плодовые деревья и кусты от болезней.

— Достаточно 700 граммов мочевины на 10 литров воды, — поделилась цифрами Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Раствор можно использовать при обработке всех плодово-ягодных деревьев, кроме земляники и хвойников, туи, можжевельников.



Важно, чтобы на улице была плюсовая температура и не было сильного ветра. Обработку нужно проводить обязательно в рабочей одежде, защищая глаза и нос.

Мочевину можно заменить трехпроцентным раствором медного купороса или однопроцентным раствором бордосской жидкости. Если в саду завелись вредители, то можно провести обработку еще и мыльным раствором. При тяжелой ситуации используются уже химические препараты — инсектициды.

Чем подкормить сад, смородину и малину весной

Весной плодовому саду очень нужен азот Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вместе с талыми водами из верхних слоев почвы уходит важнейший элемент — азот. Без него растения не смогут нормально развиваться и не дадут хороший урожай. Поэтому сейчас очень важно подкормить и плодовые деревья, и кустарники.



— Вносим азотистые удобрения, например, мочевину или комплексные удобрения. Достаточно по 30 граммов на квадратный метр посыпать под кусты и деревья. Земля влажная, всё заберет, — подчеркнула агроном. — Это будет толчком для активного развития.

Лучше использовать сухие удобрения, но также допустимо и внесение растворов в указанной на упаковке дозировке.

Как обрезать смородину и жимолость

Смородину лучше всего выкапывать и менять на новые кусты каждые 7 лет. После этого срока снижается урожайность. Ежегодно нужно весной проводить санитарную обрезку. Уберите все засохшие и болезненные ветки.

— Вырезки подлежат все ветви 4–5 летнего возраста. Нужно оставить пенечек с несколькими почками. Будет идти возобновление, нарастание нового куста, — объяснила Людмила Шубина. — Корневая система у смородины не такая живучая, как хочется, поэтому каждый 7 лет кусты стоит менять.

В отличие от смородины, у жимолости очень долговечная корневая система. Она может расти спокойно 50–70 лет, но требует тщательной обрезки. Основную делают осенью, так как жимолость плодоносит на молодых периферических ветках. Весной нужно убрать лишь те ветки, что не пережили зиму. Каждые десять лет нужно вырезать из центра две самые толстые ветви, тогда куст простоит и будет плодоносить до 70 лет.

Не нужно увлекаться поливом. В мае достаточно талых вод и запасов влаги, чтобы и смородина и жимолость хорошо развивались. Этим культурам требуется всего три полива за сезон в особо засушливые года.

Как обрезать малину весной

Нельзя загущать посадки малины. В противном случае ягода будет гнить и уродится мелкой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Малину, если она была пригнута на зиму, пора поднимать и подрезать. Все макушки нужно подрезать на 30–40 сантиметров, чтобы растения не падали и были крепкими.



— Малина любит хорошую освещенность, поэтому никогда не нужно садить ее в два или в три ряда. Обязательно нормировать в кусте побеги, которые оставляем в этом году на плодоношение, — объяснила Людмила Шубина. — Обычно мы оставляем три-четыре побега на плодоношение — самые толстые и красивые.

Все остальные побеги нужно из куста вырезать. Тогда легко получить крупную, красивую, здоровую ягоду. При загущенных посадках малины будет много гнилых ягод и грибных заболеваний.

Как обрезать саженец

Если в этом году вы решили посадить новые растения, то важно правильно обрезать саженец. Главное правило — сохранение баланса между кроной и корнями.

— Если саженец 120–150 сантиметров, то смотрим на корень. Если он слабый, то обрезаем верх наполовину, если сильный, то минимум на треть, — подчеркнула агроном. — Когда растение выкапывают, то подрезают корневую систему, поэтому при посадке нужно уравновесить и крону.

Таким образом нужно помочь в первый год растению разрастись и прижиться. Обычно эту процедуру делают со всеми молодыми саженцами, которые подвергаются выкопке с осени.

Как обрезать плодовые деревья

У плодовых деревьев всегда обрезают ветки, которые отходят от ствола Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Очень часто у яблонь и груш происходит загущение крон, поэтому их нужно систематически прореживать. Тогда плоды будут крупные и крепкие.



— Есть очень важное правило обрезки — никогда нельзя обрезать плодовое дерево на пенек. Допустим у нас есть ствол главный, а нам ветка не нравится, мы обрезали и оставили отходящий пенек 10 сантиметров. Это неправильная обрезка. Из-за нее начнут расти дополнительные ветки не плодовитые и дерево очень сильно загустится, — предупреждает агроном.

Всегда обрезают ветки, которые отходят от ствола, чтобы не получить неприятный результат.

Важное про сад и огород

В мае к хлопотам по выращиванию рассады добавляются и задачи по огороду — пора делать перекопку и сажать сразу несколько важных культур.



Весной важно не только перекопать землю и внести удобрения, но и правильно обработать теплицу.

