Парад и салют — стало известно расписание празднования Дня Победы

Как сообщили в муниципалитете, накануне 9 Мая состоится праздничный концерт в концертном комплексе им. В. Маяковского «Майский вальс» для ветеранов и горожан. В Театре оперы и балета 8 мая пройдет концерт для ветеранов. Также 8 мая в 22:00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» пройдет акция «Свеча памяти».

Помимо этого, 8 и 14 мая состоится международная акция «Сад памяти» на территории бульвара Победы в Ленинском районе, запланирована высадка более тысячи кустарников. В преддверии Дня Победы в регионе стартует общественный проект «Вахта Памяти», более 200 курсантов будут выставлены в почетный караул.

— 9 Мая в Новосибирске начнется с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В этот день также состоятся торжественные митинги и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» и на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище. Состоится 77-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина на Красном проспекте, — пояснили в муниципалитете.

