Носили портреты героев, тянули канат, танцевали: чем новосибирцам запомнился День Победы в этом году — 20 снимков

Сегодня в Новосибирске, как и во всей стране, отмечали День Победы. Начался он традиционно с парада на площади Ленина и завершился грандиозным фейерверком.
Новосибирцы делились историями и фото героев войны, пели, танцевали, перетягивали канаты и показывали свою силу и ловкость.
Мы отобрали 20 самых ярких фото 9 Мая. Редакция НГС праздновала вместе с вами!
Мы собрали 10 историй смелых сибиряков — они брали Берлин и защищали Ленинград.
Полную хронику Дня Победы вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.