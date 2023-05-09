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День Победы-2023 в Новосибирске

Носили портреты героев, тянули канат, танцевали: чем новосибирцам запомнился День Победы в этом году — 20 снимков

НГС весь день наблюдал за празднованиями в городе

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Великолепным фейерверком завершился сегодняшний праздник

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Сегодня в Новосибирске, как и во всей стране, отмечали День Победы. Начался он традиционно с парада на площади Ленина и завершился грандиозным фейерверком.

Новосибирцы делились историями и фото героев войны, пели, танцевали, перетягивали канаты и показывали свою силу и ловкость.

Мы отобрали 20 самых ярких фото 9 Мая. Редакция НГС праздновала вместе с вами!

Самое главное событие дня — парад Победы

Самое главное событие дня — парад Победы

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В параде приняли участие около <nobr class="_">2 тысяч</nobr> военных

В параде приняли участие около 2 тысяч военных

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Проезд техники открывал легендарный танк Т-34

Проезд техники открывал легендарный танк Т-34

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Новосибирску повезло. У нас есть завод имени Чкалова. Два его истребителя пролетели во время парада. В Москве авиапарада совсем не было

Новосибирску повезло. У нас есть завод имени Чкалова. Два его истребителя пролетели во время парада. В Москве авиапарада совсем не было

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Настроение горожан было на высоте

Настроение горожан было на высоте

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В Советском районе образовался стихийный «Бессмертный полк»

В Советском районе образовался стихийный «Бессмертный полк»

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А в Первомайском сквере жители перетягивали канаты

А в Первомайском сквере жители перетягивали канаты

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Там же можно было проверить свою силу в индивидуальных упражнениях

Там же можно было проверить свою силу в индивидуальных упражнениях

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И, конечно, меткость

И, конечно, меткость

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С собой новосибирцы брали не только детей

С собой новосибирцы брали не только детей

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На Монументе Славы горожане готовы были стоять в длинной очереди, чтобы возложить цветы

На Монументе Славы горожане готовы были стоять в длинной очереди, чтобы возложить цветы

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Днем в центре города прошла эстафета

Днем в центре города прошла эстафета

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Новосибирцы не жалели сил

Новосибирцы не жалели сил

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Какой праздник без танцев?

Какой праздник без танцев?

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На сцене демонстрировали более сложные танцевальные номера

На сцене демонстрировали более сложные танцевальные номера

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Артисты старались показать запоминающиеся выступления

Артисты старались показать запоминающиеся выступления

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Сегодня в Новосибирске было много выставок

Сегодня в Новосибирске было много выставок

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Самый большой концерт начался вечером на площади Ленина

Самый большой концерт начался вечером на площади Ленина

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А вот и финал этого дня

А вот и финал этого дня

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Мы собрали 10 историй смелых сибиряков — они брали Берлин и защищали Ленинград.

Полную хронику Дня Победы вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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