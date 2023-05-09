«Подделав метрики, в 17 лет ушел на фронт»: 10 историй смелых сибиряков — они брали Берлин и защищали Ленинград

Сегодня вся страна отмечает День Победы. Новосибирцы делятся с НГС фотографиями и рассказами о своих героях. Великая Отечественная война затронула каждую семью, и каждому есть что рассказать.
Мы публикуем 10 историй героических сибиряков, рассказанные их потомками. Конечно, их больше, и все вы можете почитать о подвигах фронтовиков в нашей онлайн-трансляции.
«Форсировал на своем легендарном Т-34 Вислу, Одер»
Николай Сергеевич Петров родился 4 мая 1925 года. В 1943 году после окончания курсов Нижне-Тагильского танкового училища был направлен на фронт в состав 1-го Белорусского фронта.
— Форсировал на своем легендарном Т-34 Вислу, Одер. Участвовал во взятии Берлина. Расписался на Рейхстаге, — объяснила читательница НГС.
Награжден двумя орденами Славы, 1-й и 2-й степени, орденом «Красной звезды», медалями «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За форсирование Вислы», «За форсирование Одера» и многими другими.
— Был контужен, горел в танке, ранен. После Победы до 1949-го служил на территории Германии. По возвращении в Новосибирск продолжил свой героический путь уже в трудовых доблестях, проработав на Новосибирском турбогенераторном заводе более 35 лет. Награжден многими медалями и почетными грамотами за доблестный труд. Умер 30 ноября 2010 года, так и унеся с собой под сердцем немецкий осколок. Очень любим, гордимся, всегда помним.
Его историю в редакцию прислали благодарные внуки, дочери — Котковы, Жуковы, Лягушевы, Десятовы.
«Под огнем противника вывел с переправы горящую автоцистерну»
Анатолий Васильевич Тимин родился в 1910 году. Звание: ефрейтор в РККА с 29.08.1941 года. Защищал Родину на Центральном и Ленинградском фронтах.
— Будучи шофером 154-го отд. арт. гауб. полка 24 октября 1941 года в районе Бородино (под Москвой) во время боя при форсировании речки под огнем противника, заменив убитого шофера, вывел с переправы горящую автоцистерну, чем предотвратил пожар и разрушение переправы и обеспечил продвижение боевой техники своей части. При взрыве цистерны и бензобака тяжело ранен и контужен, после чего потерял способность к физическому труду. На фронт прибыл вновь добровольно 8 февраля 1943 года с ротой ПГО как нестроевой. За время работы в полку проявил себя дисциплинированным работником штаба, — объяснила читательница НГС Юлия.
Имеет медаль «За боевые заслуги» и медаль «За оборону Ленинграда».
«В тех краях шли кровопролитные бои»
Прокопий Арсентьевич Ермолаев родился в 1901 году. Был призван в августе 1941 года Чистоозерным РВК, Новосибирская область, Чистоозерный район.
Последнее место службы — 1272-й СП 384-й СД 11-й А СЗФ, которая формировалась в Ишиме, и 80% ее состава полегло под Старой Руссой за 9 месяцев 1942 года.
— Первый свой бой 384-я СД приняла 24 февраля 1942-го. В декабре 1942 года остатки ее были расформированы по другим частям. Выбыл из воинской части 14.04.1942 года — ранен. В 1942 году пропал без вести. Больше о нем ничего не известно. Возможно, похоронен где-то под Старой Руссой в братской могиле,
«Участвовал в Белорусской операции «Багратион»»
Петр Дмитриевич Румянцев был работником Чкаловского завода. Призван 23 июня 1941 года Новосибирским РВК в 133-ю стрелковую дивизию (400-й артиллерийский полк).
— Прошел всю войну. Участвовал в сражениях под Смоленском в 1941 году, где был тяжело ранен в операции «Суворов» в августе — октябре 1943 года. Участвовал в Белорусской операции «Багратион» по освобождению городов Орша, Борисова, Минска, в штурме Кенигсберга, Берлина, — сообщила читательница НГС Наталья Румянцева.
Награжден орденом Славы, медалями «За освобождение Смоленска», «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
— Демобилизован 25.09.1945 года. Работал в ЖКО Цементного завода г. Искитима. Умер в 1984 году, — объяснила сибирячка.
«Спасал мир от фашизма»
Николай Иванович Перепелкин родился 2 мая 1915 года в городе Москва. Он отправился на фронт в июне 1941 года.
— Имел воинское звание — гв. младший лейтенант, командир взвода управления 154-го гвардейского артиллерийского полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии Белорусского фронта. Член коммунистической партии с 1942 года. У артиллеристов нет возможности выйти из боя, им в каждом бою было суждено или остановить врага, или погибнуть. За смелость и мужество получил множество боевых наград, в том числе два ордена Красной звезды. После войны работал железнодорожником, в 1948 году по распоряжению партии отправился в Казахстан для формирования паровозных колонн особого резерва. Вся наша семья гордится моим прадедушкой, который спасал мир от фашизма! — сообщила в редакцию жительница Новосибирска Ольга Золотарева.
«Получил несколько ранений, потерял руку и стал учителем»
Василий Михайлович Мурашов родился 9 января 1924 года в в селе Монастырка Колыванского района Новосибирской области. Воевал с 08.1942-го по 02.1944 год.
— В первое время был отправлен под Сталинград. Позже в Витебск на первый Белорусский фронт к К. К. Рокоссовскому, служил в дивизионной разведке. Получил несколько ранений, вследствие чего потерял руку. После войны заведовал начальной школой в деревне Киселево Колыванского района, где было три учителя. Затем — еще несколькими школами в этом же районе. Позднее переехал в Новосибирск, где работал учителем в школе № 156. В дальнейшем работал в училище № 22. В дальнейшем организовал училище № 63 при заводе строительных машин в Дзержинском районе. Вырастил двух сыновей и дочь, — привел биографию Героя читатель НГС.
Василий Михайлович умер в 2015 году.
«С первого и до последнего дня войны защищал Родину»
Семен Емельянович Коршак, гвардии старший сержант, танкист, механик — водитель 3-го класса. С первого и до последнего дня войны 1941–1945 гг. защищал Родину.
— Дошел до Берлина, где на Рейхстаге оставил свою роспись, как и многие его товарищи, дошедшие до столицы Германии. Дважды был ранен, за что имел отличительный знак. На фронте, в 1942 году, вступил в ряды комсомола, — сообщила Наталья Мантурова, преподаватель НГПУ.
Семен Емельянович был награжден медалью за участие в Великой Отечественной войне, орденом Ленина за победу над Германией. Имел две юбилейные медали. Был награжден медалью за освоение целинных земель и медалью «Участник всесоюзной сельскохозяйственной выставки» ВДНХ, т.к. являлся передовиком народного хозяйства.
— Сразу по возвращении с войны на Родину, домой, Семен Емельянович начал трудиться механиком — бригадиром тракторной бригады. Трудился добросовестно, честно, восстанавливая и поднимая ослабевшее за годы войны хозяйство. Среди своих односельчан-земляков всегда был в числе первых, о чём и говорят его награды. Вырастил четверых детей, но не дожил до пенсии, сказывались контузии, ранения, подорванное войной здоровье. Семена Емельяновича нет, но память о нашем дедушке, участнике войны, защитнике Отечества навсегда останется в сердцах друзей, родных и близких, — отметила Наталья.
«В районе Ленинграда уничтожил немецких захватчиков»
Иван Наумович Хижняк родился в 1917 году. На фронт ушел в июле 1941 года вместе со своим братом Макаром (погиб в 1942 г).
— Помню, дед рассказывал, как вытаскивал его, раненого с поля боя. Дедушка был командиром зенитного орудия, в феврале 1942 года в районе Ленинграда при защите стратегически важных объектов уничтожил немецких захватчиков. За это был представлен к награде «За боевые заслуги». Очень гордимся им! — написала читательница НГС.
Александр Николаевич Федин родился 13 сентября 1910 года в деревне Хмелевая и работал в колхозе ветфельдшером, был призван в армию на войну в 30 лет. 20 июля 1941 года, почти через месяц после начала Великой Отечественной войны.
— Сразу после призыва в армию его направили на западный фронт, в 606-й гаубичный артиллерийский полк 120-й стрелковой дивизии западного фронта в должности ветфельдшера. Уже в августе 1941 года немецкие войска взяли Смоленск и еще продвинулись на восток. 8 сентября 1941 в бою за г. Ельня Смоленской Области, что юго-восточнее Смоленска на 100 км, мой дед был тяжело ранен осколком снаряда в голову, — объяснил читатель НГС.
За защиту г. Ельня, как и другие его боевые товарищи, Александр Федин был награжден орденом Красной Звезды.
— В результате ранения лишился левого глаза. После лечения в госпитале был комиссован из армии и вернулся домой в звании, где продолжил работать ветфельдшером. Тяжелое ранение напоминало о себе всю жизнь. Умер дед инвалидом 1-й группы по зрению 15.05.1996-го, так как оставшийся в голове осколок и нагрузка на один глаз сказались на состоянии здоровья, оставив след войны. Я видел своего деда всего два раза, в то время я был дошкольником, когда с родителями приезжал в дедушке с бабушкой в гости. Последнее, что хорошо запомнилось, как он любил отдыхать на балконе 1-го этажа (Подмосковье, г. Зарайск). Много о дедушке я узнал со слов моего отца, я помню и горжусь им! — прислал рассказ о своем дедушке читатель НГС.
Освобождал Польшу
Николай Иванович Желнин родился в 1926 году и, подделав метрики, в 17 лет ушёл на фронт.
— Прошёл танкистом до Берлина, освобождал Польшу. Был ранен, но через 2 дня сбежал из госпиталя. О нём написана глава книге «Последние», — объяснила читательница НГС Юлия.
Сибирь славится своими Героями. Остальные истории вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции.