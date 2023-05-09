«Подделав метрики, в 17 лет ушел на фронт»: 10 историй смелых сибиряков — они брали Берлин и защищали Ленинград

Последнее место службы — 1272-й СП 384-й СД 11-й А СЗФ, которая формировалась в Ишиме, и 80% ее состава полегло под Старой Руссой за 9 месяцев 1942 года.



— Первый свой бой 384-я СД приняла 24 февраля 1942-го. В декабре 1942 года остатки ее были расформированы по другим частям. Выбыл из воинской части 14.04.1942 года — ранен. В 1942 году пропал без вести. Больше о нем ничего не известно. Возможно, похоронен где-то под Старой Руссой в братской могиле, т. к. в 1942-м в тех краях шли кровопролитные бои, и в связи с огромными потерями Советской армии поименный учет погибших постепенно свелся к учету согласно актам, где убитых считали общим числом. Помним, продолжаем надеяться, что однажды узнаем хотя бы место его захоронения, — объяснила читательница НГС Александра.

