«Я залетная»: сибирячка Ксения Корнева — о дедовщине в «Уральских пельменях», обидах на шутки и страхах в темноте

— А жить-то когда?

— Успевается, на самом деле. Я смотрю на друзей и вижу, что осень сейчас выдалась у всех плотная, все в делах, на нервах... Но после локдауна прошлогоднего я понимаю, что лучше пусть так. Пусть у меня не будет выходных, я лучше сейчас поработаю, мало ли что там будет завтра.

Я грущу иногда из-за того, что спать хочется всегда. Вот на данный момент меня с 13 октября дома не было — я постоянно куда-то езжу, и сегодня в очередной раз собирала чемодан и поняла: «Всё. У меня руки опускаются, я хочу домой. Не в Екатеринбург, не в Новосибирск. Я хочу в Москву, в свою кровать». Но это всегда накатами — начинаешь что-то делать и проходит.

— Знаю, что люди, которые часто гастролируют, иногда возят с собой какие-то вещи, которые напоминали бы о доме. У вас есть что-то такое?

— Мне вот кота недавно подарили классного. Может, буду его возить с собой. Но сейчас ничего такого нет.

У меня иногда просто не влезает в чемодан всё, что мне нужно. Мне нужно, чтобы у меня всегда были с собой все те косметические средства, которыми я пользуюсь дома. У меня большой чемодан, и половину его занимает только одна косметика. Мне гримеры насоветовали всякого, проверили на мне, и я теперь всем этим пользуюсь.

Причем я вожу с собой столько, чтобы мне всего хватило и ничего не закончилось внезапно. Я всегда всё покупаю заранее: если у меня заканчивается какая-то бутылочка, то где-то в ящике дома у меня уже стоит вторая такая же. У меня на Ozon висит целый список, по которому мне просто нужно нажать «Оплатить». Бывает, просто часто нет времени, чтобы куда-то сходить, поэтому приходится обо всём думать заранее.

— Когда всё же бывают небольшие промежутки отдыха, что делаете?

— Такая скукотища! Первые три дня я бегаю по Москве и делаю какие-то дела — те же маникюры-педикюры, успеть подстричься, поработать. А потом раз, остановилась. И что? Поехали сниматься, пожалуйста!

Я не могу так, когда мне нечем заняться. Я, конечно, придумаю себе занятие, но когда у меня нет конкретных дел, я могу максимум день ничего не делать.

Летом я любила на велике ездить, у меня рядом с домом есть прокат. Можно, конечно, с друзьями встретиться, да. Но это вечером. А днем что?