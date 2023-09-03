Машина-призрак: кто ездит на BMW c номерами областного суда и паркуется по-хамски

Еще один любитель парковаться на поворотах. Если водитель BMW X5 тормознул на повороте по ходу движения, то этот автолюбитель заглянул на встречную. Может быть, ему на номерах ААА54 можно?

Машина зарегистрирована на юрлицо. Компания занимается оптовой продажей товаров, в том числе авиационного топлива. За 2022 год компания получила 1,6 миллиарда рублей выручки, прибыль составила 9,5 миллиона рублей. Руководит компанией Алексей Викторович Г.