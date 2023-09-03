Машина-призрак: кто ездит на BMW c номерами областного суда и паркуется по-хамски

Стоит всего пять минут уделить прогулке по центру Новосибирска, чтобы сделать целый фоторепортаж о нарушителях правил парковки. Кончилось лето, город снова погрузился в бешеный рабочий ритм, вернулись из отпусков автохамы на крутых авто с блатными номерами. Изучаем, кто плюёт на ПДД в этот раз.
Ставшее уже классическим нарушение на перекрёстке Ленина и Урицкого. Водитель BMW X5 бросил авто на повороте и удалился по своим делам. Ему совершенно не важно, что его машина мешает другим водителям.
С собственником кроссовера какая-то путаница. Согласно данным сервиса «Номерограм», «блатные» номера ННН, которые раньше раздавал генерал МВД Юрий Стерликов, стояли на Land Cruiser 200, а сейчас зарегистрированы на Porsche Cayenne. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что номера зарегистрированы на Volvo XC 90, собственником которого является Новосибирский областной суд. По факту номера «катаются» на BMW X5. Машина-призрак, не иначе.
Еще один любитель парковаться на поворотах. Если водитель BMW X5 тормознул на повороте по ходу движения, то этот автолюбитель заглянул на встречную. Может быть, ему на номерах ААА54 можно?
Машина зарегистрирована на юрлицо. Компания занимается оптовой продажей товаров, в том числе авиационного топлива. За 2022 год компания получила 1,6 миллиарда рублей выручки, прибыль составила 9,5 миллиона рублей. Руководит компанией Алексей Викторович Г.
Бывает так: идешь по тротуару и случайно натыкаешься на автомобиль, припаркованный на пешеходной дорожке. Водитель Volkswagen Tiguan, видимо, рассчитывал, что так его не заметит эвакуатор, а о пешеходах он даже не задумывался.
Машина зарегистрирована на 55-летнюю бывшую работницу службы доставки Алису Юрьевну К. При этом очевидно, что сама на кроссовере не ездит. Страхователем машины является её 33-летняя дочь Софья. Машина, кстати, с красивым номером 002.
Водитель напичканного обвесами RAV 4 применил классическую схему парковки, когда отчаялся найти место на специально отведенном для этого месте, — остановился на тротуаре. Таких примеров хватает.
Toyota c номерами 666 зарегистрирована на 28-летнего Павла Викторовича К. Мужчина активно занимается спортом: хоккеем и бодибилдингом. Активный образ жизни требует стремительных решений, поэтому, скорее всего, искать время для парковки у парня просто нет времени. Осуждаем.
Наконец, уникальный случай нашей рубрики. Нарушитель сам прислал фото своей хамской парковки с язвительным комментарием.
— Отправляю фотографию своей неправильно припаркованной машины! «УАЗ Патриот» замаскировался в ветках — думал его не заметят, — сопроводил фото автор.
Машина принадлежит 40-летнему Константину Георгиевичу Х. Мужчина — программист, очевидно, с чувством юмора. Мы троллинг оценили, но выводить автохамов на чистую воду не перестанем.
Ранее мы составили подборку обнаглевших чиновников, которые побросали свои авто в неположенных местах в центре Новосибирска.