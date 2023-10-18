За сбор этих 4 грибов можно получить срок в колонии и штраф в 3 миллиона — показываем, как они выглядят

В октябре вступил в силу закон об уголовной ответственности за сбор или уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами. Теперь грибникам нужно быть особо внимательными, чтобы не получить огромный штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 9 лет. Несколько грибов из Красной книги России можно встретить и у нас в Новосибирской области. Показываем, какие теперь придётся обходить стороной.
Новый закон
В УК РФ была закреплена новая статья 260.1 «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
Самое строгое наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Но суд может принять решение и об обязательных или исправительных работах — все зависит от ситуации.
Стоит отметить, что в законе идет речь именно о Красной книге России. В ее перечне сейчас чуть более 60 видов и большинство из них можно встретить или в Центральной части страны, или на Дальнем Востоке.
В одной картинке мы собрали те грибы, которые вы можете найти в Новосибирской области хотя бы теоретически. Они не просто так попали в Красную книгу — встретить каждый из них большая удача. Но за их сбор теперь грозит внушительный срок. Увидели такой гриб — аккуратно пройдите мимо.
Саркосома шаровидная
В Новосибирской области проходит граница ареала этого вида, и есть только несколько известных точек, где он плодоносит. Но грибники ее находят и с удивлением фотографируют.
Плодоносит этот гриб «метеорно»: может не показываться годами и десятилетиями, а потом внезапно вылезает большой урожай.
Считается, что гриб обладает целебными свойствами. К сбору запрещен, хоть и съедобен. Саркосома — своеобразный индикатор старовозрастных лесов, требующих защиты.
Лепиота древесинная
Лепиота считается одним из самых красивых грибов и одним из самых редких. Ареал распространения — Иркутская область, Алтайский, Красноярский и Хабаровский край. Но специалисты не исключают возможности появления этого гриба и в нашем регионе из-за климатических изменений.
Стоит знать, как выглядит лепиота и не собирать ее, несмотря на то, что гриб съедобен и обладает прекрасными вкусовыми качествами.
Болетопсис бело-черный
Гриб выглядит очень непривлекательно, но при этом съедобен. Встретить его можно только в еловых лесах. Находка очень редкая, но в Сибири не раз зафиксированная.
На изломе мякоть болетопсиса розовеет. Но проверять это не нужно.
Спарассис курчавый
Спарассис часто называют грибной капустой. В Новосибирской области встречается еще реже, чем в других регионах, но все же найти его можно. Полюбоваться, сфотографировать и пойти дальше.
У гриба очень сильный запах и ореховый вкус. Растет у корней деревьев обычно в августе-сентябре.
Теперь нельзя собирать дубовик?
Многие испугались, что теперь нельзя будет собирать яркий дубовик. Это не так. В Красной книге России есть очень похожий гриб — болет красно-желтый (Boletus Rhodoxanthus) — он к сбору строго запрещен. И встретить его можно в Пензенской области, Краснодарском крае, Приморском крае и Дальнем Востоке.
В Новосибирской области растет дубовик оливково-бурый (Suillellus luridus) или болет грязно-бурый. Этот гриб попал только в Красную книгу Красноярского края. В Новосибирской области его можно собирать, он достаточно распространен и часто встречается в новосибирском Академгородке. Перед употреблением требует тщательного отваривания.
Дубовик связан с грибом ивишнем симбиотическими или паразитическими отношениями. Поэтому эти два вида часто плодоносят вместе. Увидели ивишень — ищите дубовик, и наоборот. И тут можно поспорить, какая из находок будет более желанной. Ивишень — удивительно вкусный гриб.
Новосибирцы смогут собирать грибы до начала ноября, если раньше не установятся постоянные заморозки.