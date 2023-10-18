За сбор этих 4 грибов можно получить срок в колонии и штраф в 3 миллиона — показываем, как они выглядят

Новый закон

В УК РФ была закреплена новая статья 260.1 «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».



Самое строгое наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Но суд может принять решение и об обязательных или исправительных работах — все зависит от ситуации.

