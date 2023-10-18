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По грибы, по ягодыОбзор

За сбор этих 4 грибов можно получить срок в колонии и штраф в 3 миллиона — показываем, как они выглядят

Эти грибы встречаются в Новосибирской области — обходите их стороной

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Присмотритесь к грибу, прежде чем срезать его в свою корзинку

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В октябре вступил в силу закон об уголовной ответственности за сбор или уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами. Теперь грибникам нужно быть особо внимательными, чтобы не получить огромный штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 9 лет. Несколько грибов из Красной книги России можно встретить и у нас в Новосибирской области. Показываем, какие теперь придётся обходить стороной.

Новый закон

В УК РФ была закреплена новая статья 260.1 «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Самое строгое наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Но суд может принять решение и об обязательных или исправительных работах — все зависит от ситуации.

Раньше грибник за уничтожение редких грибов мог отделаться лишь административным штрафом до 5 тысяч рублей

Раньше грибник за уничтожение редких грибов мог отделаться лишь административным штрафом до 5 тысяч рублей

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Стоит отметить, что в законе идет речь именно о Красной книге России. В ее перечне сейчас чуть более 60 видов и большинство из них можно встретить или в Центральной части страны, или на Дальнем Востоке.

В одной картинке мы собрали те грибы, которые вы можете найти в Новосибирской области хотя бы теоретически. Они не просто так попали в Красную книгу — встретить каждый из них большая удача. Но за их сбор теперь грозит внушительный срок. Увидели такой гриб — аккуратно пройдите мимо.

В Новосибирской области нужно запомнить 4 запрещенных к сбору гриба из Красной книги России

В Новосибирской области нужно запомнить 4 запрещенных к сбору гриба из Красной книги России

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Саркосома шаровидная

В Новосибирской области проходит граница ареала этого вида, и есть только несколько известных точек, где он плодоносит. Но грибники ее находят и с удивлением фотографируют.

Плодоносит этот гриб «метеорно»: может не показываться годами и десятилетиями, а потом внезапно вылезает большой урожай.

Читатель НГС находил саркосому два года назад.

Читатель НГС находил саркосому два года назад.

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Считается, что гриб обладает целебными свойствами. К сбору запрещен, хоть и съедобен. Саркосома — своеобразный индикатор старовозрастных лесов, требующих защиты.

Лепиота древесинная

В справочниках гриб еще указывается как Лейкофолиота древесинная

В справочниках гриб еще указывается как Лейкофолиота древесинная

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Лепиота считается одним из самых красивых грибов и одним из самых редких. Ареал распространения — Иркутская область, Алтайский, Красноярский и Хабаровский край. Но специалисты не исключают возможности появления этого гриба и в нашем регионе из-за климатических изменений.

Стоит знать, как выглядит лепиота и не собирать ее, несмотря на то, что гриб съедобен и обладает прекрасными вкусовыми качествами.

Болетопсис бело-черный

Такие темные грибы очень непривлекательны, но находятся и те, кто их собирают

Такие темные грибы очень непривлекательны, но находятся и те, кто их собирают

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Гриб выглядит очень непривлекательно, но при этом съедобен. Встретить его можно только в еловых лесах. Находка очень редкая, но в Сибири не раз зафиксированная.

На изломе мякоть болетопсиса розовеет. Но проверять это не нужно.

Спарассис курчавый

Грибная капуста выглядит очень необычно

Грибная капуста выглядит очень необычно

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Спарассис часто называют грибной капустой. В Новосибирской области встречается еще реже, чем в других регионах, но все же найти его можно. Полюбоваться, сфотографировать и пойти дальше.

У гриба очень сильный запах и ореховый вкус. Растет у корней деревьев обычно в августе-сентябре.

Теперь нельзя собирать дубовик?

Слева краснокнижный болет, справа — дубовик

Слева краснокнижный болет, справа — дубовик

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Многие испугались, что теперь нельзя будет собирать яркий дубовик. Это не так. В Красной книге России есть очень похожий гриб — болет красно-желтый (Boletus Rhodoxanthus) — он к сбору строго запрещен. И встретить его можно в Пензенской области, Краснодарском крае, Приморском крае и Дальнем Востоке.

В Новосибирской области растет дубовик оливково-бурый (Suillellus luridus) или болет грязно-бурый. Этот гриб попал только в Красную книгу Красноярского края. В Новосибирской области его можно собирать, он достаточно распространен и часто встречается в новосибирском Академгородке. Перед употреблением требует тщательного отваривания.

Дубовик связан с грибом ивишнем симбиотическими или паразитическими отношениями. Поэтому эти два вида часто плодоносят вместе. Увидели ивишень — ищите дубовик, и наоборот. И тут можно поспорить, какая из находок будет более желанной. Ивишень — удивительно вкусный гриб.

Новосибирцы смогут собирать грибы до начала ноября, если раньше не установятся постоянные заморозки.

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