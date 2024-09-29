Закрываем дачный сезон: список самых важных дел в октябре

Обязательно отключите свет и воду, чтобы домик остался в сохранности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заканчивается дачный сезон, и очень важно сделать всё правильно, чтобы весной не схватиться за голову. Подготовить к зиме нужно не только сад с огородом, но и дом. Мы составили список самых важных дел на даче в октябре.

Какая погода будет в октябре

По предварительному прогнозу новосибирских синоптиков, октябрь должен побаловать дачников хорошей погодой. Средняя температура будет около нормы, а в отдельные декады даже выше. Октябрь ожидается дождливым, а в середине месяца прогнозируют мокрый снег.

Перечислили самые важные дела, про которые можно случайно забыть Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











В первой декаде ночью будет от +5…+10 градусов до +2…−3 градусов, днем — от +15…+20 градусов до +3…+8 градусов.

Во второй декаде в темное время суток ожидается от +2…+7 градусов (местами 0…−3 градуса) до −1…−6 градусов (местами 0…+2 градуса), в дневные часы от +8…+13 градусов до 0…+5 градусов.

В третьей декаде в ночные часы будет +2…−3 градуса (местами до −8 градусов), днем +2…+7 градусов (местами 0…−3 градуса).

Что делать в саду в октябре

В октябре нужно собрать самые последние ягоды сезона — рябину и калину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В саду нужно провести санитарную обрезку: удалить секатором все засохшие и больные ветви. Обязательно побелить стволы, чтобы защитить их от зимних солнечных ожогов, которые могут быть с конца февраля. Лучи отражаются от снега, вокруг стволов образуются проталины, и древесина без побелки уязвима не только для лучей: подтаявшая днем вода к ночи застывает, в итоге кора может лопнуть.

— Обязательно опрыскайте и деревья, и кусты раствором мочевины или бордосской жидкости, это убьет грибки, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Опрыскивать обильно нужно не только ветки, но и землю.

Можно взять концентрированный раствор мочевины, 500 граммов на 10 литров, или 1-процентный раствор бордосской жидкости. Опрыскивать нужно всё в саду, кроме кустов земляники и хвойных деревьев.

Осень — лучшее время для высадки новых растений в саду. Но для этого нужно правильно всё подготовить.

Что делать с огородом и цветником

Осенью можно высаживать даже новый виноград, но лоза у саженца должна быть вызревшая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Важно слить воду со всех емкостей, которые есть на огороде. Пора убирать капусту и, конечно, тыкву. Не забудьте посадить озимый чеснок и цветы, которым требуется холод, — в первую очередь это тюльпаны.

С огорода нужно убрать все пожнивные остатки, перекопать его и внести удобрения. Осенью можно вносить хлористый калий и свежий навоз. К весне удобрения хорошо усвоятся.

Обязательно обработать от вредителей и грибка теплицу. Первый этап обработки — борьба с вредителями с помощью акарицидных препаратов. Второй — с грибками, например с помощью серной шашки.

Не забудьте подрезать виноград. Его также нужно укрыть на зиму. В цветнике нужно подрезать розы, пионы, гортензии.

Как подготовить дом

Дом должен быть обесточен на зиму Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Нужно почистить и убрать весь садовый инвентарь, а особенно ценный лучше увести домой, в гараж или на балкон. Не забудьте слить воду со всех емкостей в доме, забрать с собой все горючие жидкости. Также стоит увезти все пищевые продукты.

В доме, строго следуя инструкции, можно разложить средства против грызунов. Делать это можно, только если нет маленьких детей или домашних животных.

Проверьте целостность печи, крыши, замков. Отключите свет и газ. И не забудьте взять горшочки для рассады, если не планируете появляться на даче до января-февраля.

Интересное про сад и огород

Вместе с агрономом составили список цветов, которые нужно успеть выкопать до холодов.

Заготовка семян томатов — долгий и кропотливый процесс. Но точно стоит этим заняться, если вы хотите сохранить полюбившийся сорт, который принес отличный урожай.